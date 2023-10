A NASA realizará unha demostración de láser espacial na Estación Espacial Internacional

A NASA está preparada para realizar unha demostración tecnolóxica innovadora de láseres espaciais na Estación Espacial Internacional (ISS). A demostración ten como obxectivo probar a viabilidade do uso da tecnoloxía láser para transmitir terabytes de datos de misións de exploración e ciencia espacial de volta á Terra. Este será o primeiro relé de comunicacións láser bidireccional de extremo a extremo da NASA, o que permitirá á axencia espacial integrar as comunicacións láser nas súas redes de comunicacións espaciais existentes.

A demostración tecnolóxica consiste en equipar a ISS cun módulo denominado ILLUMA-T (Demostración de relés de comunicacións láser integrados en órbita terrestre baixa, módem e terminal amplificador). O módulo ILLUMA-T inclúe un telescopio e un cardán de dous eixes, o que lle permite rastrexar o satélite de demostración de relé de comunicacións láser (LCRD) en órbita xeosíncrona. O módulo óptico, do tamaño aproximadamente dun microondas, forma parte dunha unidade comparable a un frigorífico estándar.

A demostración implicará o envío de datos desde a ISS ao satélite LCRD a unha velocidade de 1.2 Gbps. O satélite LCRD transmitirá entón os datos a estacións terrestres ópticas en California ou Hawai. A partir de aí, os datos transmitiranse ao Centro de Operacións da Misión LCRD en Novo México e, finalmente, remitiranse ao equipo de operacións terrestres ILLUMA-T no Goddard Space Flight Center da NASA en Maryland.

Os enxeñeiros de Goddard avaliarán a precisión e a calidade dos datos transmitidos a través deste proceso de retransmisión de extremo a extremo. O éxito da demostración podería levar á integración de ILLUMA-T na ISS, aumentando significativamente a capacidade de transmisión de datos do laboratorio en órbita.

As comunicacións actuais coa ISS dependen da rede TDRS (Tracking and Data Relay Satellite), que utiliza sinais de radio para a transmisión de datos. Non obstante, o uso de láseres espaciais podería ofrecer maiores taxas de transferencia de datos e mellorar as comunicacións para futuras misións espaciais.

FAQ

1. Cal é o propósito da demostración espacial con láser da NASA na Estación Espacial Internacional?

A NASA pretende probar o uso da tecnoloxía láser para transmitir á Terra grandes volumes de datos procedentes de misións de exploración e ciencia espacial.

2. Que é ILLUMA-T?

ILLUMA-T significa Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal. É un módulo instalado na Estación Espacial Internacional para a demostración espacial do láser.

3. Como funcionará o proceso de transmisión de datos?

O módulo ILLUMA-T da ISS transmitirá datos ao satélite Laser Communications Relay Demonstration (LCRD). O satélite LCRD transmitirá os datos ás estacións terrestres ópticas, que os enviarán ao Centro de Operacións da Misión LCRD e, finalmente, ao equipo de operacións terrestres ILLUMA-T.

4. Cal é o significado desta demostración?

Se ten éxito, a integración de ILLUMA-T na ISS podería mellorar significativamente o volume de datos que se poden transmitir cara e dende a estación espacial, mellorando as capacidades de comunicación para futuras misións espaciais.

5. Como se compara a comunicación con láser cos sistemas de comunicación baseados en radio existentes?

A comunicación con láser ten o potencial de ofrecer velocidades de transferencia de datos máis altas e comunicacións melloradas en comparación cos sistemas baseados en radio. Podería revolucionar as comunicacións espaciais e permitir unha transmisión de datos máis rápida e eficiente das misións espaciais.

(Fontes: NASA, Space.com)