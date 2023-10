A NASA completou recentemente unha proba de "lume quente" como parte da serie de certificación final para os seus motores de foguetes lúa Artemis. A axencia espacial planea utilizar motores de transbordadores espaciais RS-25 reutilizados para o seu programa Artemis, que ten como obxectivo devolver os astronautas á Lúa.

A serie de lume quente, que comezou o 17 de outubro, pretende certificar unha liña actualizada de motores RS-25 que se utilizará para a misión Artemis 5 a finais da década de 2020. Catro RS-25 alimentan o escenario central de cada foguete Space Launch System (SLS), un compoñente crucial do programa Artemis.

Durante a proba, o motor RS-25, co nome en clave E0525, disparou con éxito durante unha duración prevista de 550 segundos (máis de nove minutos) no Centro Espacial Stennis da NASA en Mississippi. Esta proba recolle datos sobre o rendemento de varios novos compoñentes do motor, como a tobera, os actuadores hidráulicos, os condutos flexibles e as turbobombas.

A serie de lume quente consta dun conxunto de 12 probas para cada motor RS-25. Un motor RS-25 anterior foi certificado en xuño tras completar a súa propia serie de 12 probas. Estas probas axudarán na certificación de futuras misións SLS, comezando por Artemis 5.

O programa Artemis ten varias misións planificadas, incluíndo Artemis 2, que levará catro astronautas arredor da Lúa en 2024. Artemis 3 ten como obxectivo aterrar astronautas preto do polo sur lunar a finais de 2025 ou 2026, sempre que o sistema de aterraxe da nave estelar de SpaceX estea listo. As misións adicionais, como Artemis 4, están programadas para os anos seguintes.

Ademais das probas de motores, os enxeñeiros da NASA no Marshall Space Flight Center en Huntsville, Alabama, están a realizar probas sobre un deseño de refuerzo alternativo para futuras misións máis aló de Artemisa 8. Os motores de refuerzo son cruciais para proporcionar un empuxe adicional durante o despegue.

O contratista principal dos motores SLS é Aerojet Rocketdyne, unha empresa baixo L3Harris Technologies, mentres que Boeing é responsable da construción dos foguetes SLS.

Estas probas e certificacións marcan fitos significativos nos esforzos continuos da NASA para avanzar na exploración espacial e devolver os astronautas á Lúa.

Fontes:

- Artigo fonte