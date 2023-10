CatSat: revolucionando a detección e as comunicacións baseadas no espazo

Hai trinta anos, unha chamada telefónica fortuita mentres facía pudim de chocolate xerou unha idea que revolucionaría a detección e as comunicacións no espazo. Christopher Walker, un mozo enxeñeiro da época, descubriu o potencial dunha envoltura de plástico deformada sobre a súa pota de pudín cando magnificaba o reflexo dunha lámpada aérea. Este concepto levou finalmente ao desenvolvemento do Large Balloon Reflector (LBR), un dispositivo inflável que crea amplas aberturas de recollida cunha fracción do peso das antenas despregábeis tradicionais.

Grazas ao financiamento do programa Innovative Advanced Concepts (NIAC) da NASA, a visión de Walker finalmente faise realidade. O LBR converte parte dunha esfera inflada nunha antena parabólica aluminizando unha sección da superficie interior. Cun prototipo de 33 pés de diámetro (10 metros) financiado polo NIAC e o Laboratorio de Investigación Naval dos EE. UU., Walker demostrou as capacidades do LBR, que supera o tamaño de apertura do telescopio espacial James Webb da NASA.

O deseño LBR resolve os retos aos que se enfrontan as antenas reflectoras tradicionais. Inflárase como unha bola de praia, proporcionando unha forma estable de prato parabólico sen necesidade de hardware despregable voluminoso e complexo. Ademais, pódese plegar nun volume compacto, facilitando o lanzamento e a súa implantación no espazo.

Unha das aplicacións notables desta tecnoloxía é nas comunicacións de alta velocidade. CatSat, un CubeSat de 6 unidades desenvolvido por Freefall Aerospace en colaboración coa NASA, a Universidade de Arizona e Rincon Research Corporation, demostrará as capacidades da antena inflável na órbita terrestre baixa. Despois da implantación, a antena transmitirá fotos da Terra en alta definición de volta á Terra. Esta misión, parte da Iniciativa de lanzamento de CubeSat da NASA, mostra o potencial para futuras misións lunares, planetarias e no espazo profundo usando CubeSats.

FAQ:

Que é o reflector de globo grande (LBR)?

O LBR é un dispositivo inchable que converte parte dunha esfera inflada nunha antena parabólica. Crea amplas aperturas de recollida cunha fracción do peso das antenas despregábeis tradicionais.

Por que é importante o LBR?

O LBR resolve os retos aos que se enfrontan as antenas reflectoras tradicionais, como o peso pesado e a implantación complexa. Proporciona unha forma estable de prato parabólico sen necesidade de hardware voluminoso e pódese plegar nun pequeno volume, o que facilita o lanzamento e a implantación no espazo.

Que é CatSat?

CatSat é un CubeSat de 6 unidades que demostrará as capacidades da antena inflável na órbita terrestre baixa. Transmitirá fotos da Terra en alta definición de volta á Terra, mostrando o potencial para futuras misións usando CubeSats.

Quen desenvolveu CatSat e o LBR?

CatSat foi desenvolvido por Freefall Aerospace en colaboración coa NASA, a Universidade de Arizona e Rincon Research Corporation. O concepto LBR foi iniciado por Christopher Walker, que recibiu financiamento do programa Innovative Advanced Concepts da NASA e do Laboratorio de Investigación Naval dos Estados Unidos.

Como se compara o LBR coas antenas reflectoras tradicionais?

O LBR ofrece unha alternativa lixeira ás antenas reflectoras tradicionais. O seu deseño inflável elimina a necesidade de mecanismos de despregamento voluminosos e complexos, polo que é máis versátil e máis doado de despregar no espazo.

Fontes:

POT: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/catapulting-a-parabolic-balloons-30-year-risk

Vídeo de YouTube: https://youtube.com/watch?v=Z4OQG4ABJ_k&feature=oembed