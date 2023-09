A NASA simula unha visión da nosa galaxia en ondas gravitacionais

By

Os astrónomos utilizaron datos simulados para proporcionar unha visualización do ceo tal e como aparecería nas ondas gravitacionais, ofrecendo unha nova perspectiva da nosa galaxia. As ondas gravitacionais son ondas cósmicas no espazo-tempo xeradas por obxectos en órbita, e os observatorios espaciais que se espera que se lancen na próxima década mellorarán moito a nosa comprensión destes fenómenos.

Os observatorios terrestres detectaron uns cen eventos desde 2015, que representan fusións de buracos negros de masa estelar, estrelas de neutróns ou ambos. Estes sinais son eventos de curta duración e de alta frecuencia que poden ocorrer en calquera lugar do ceo e orixinarse de fontes máis aló da nosa galaxia. Non obstante, hai moitos sistemas binarios dentro da Vía Láctea que tamén conteñen obxectos compactos como ananas brancas, estrelas de neutróns e buracos negros en órbitas estreitas.

Para observar estes binarios ultracompactos (UCB), é necesario un observatorio espacial porque as súas ondas gravitacionais teñen frecuencias demasiado baixas para os detectores terrestres. Espérase que a próxima antena espacial do interferómetro láser (LISA), unha misión conxunta da NASA e a Axencia Espacial Europea (ESA), detecte decenas de miles de UCB. Descubrir máis UCB é un dos obxectivos principais de LISA.

Os investigadores desenvolveron unha técnica para combinar datos simulados da distribución esperada e os sinais de ondas gravitacionais dos UCB para crear unha visión de todo o ceo da nosa galaxia. Esta imaxe é semellante a unha vista de todo o ceo en luz visible, infravermella ou de raios X. A visualización ofrece unha visión da perspectiva única que ofrecen as ondas gravitacionais ao observar o universo. A esperanza é que futuras versións desta imaxe se fagan utilizando datos reais de LISA.

Este estudo, publicado en The Astronomical Journal, mostra o potencial das ondas gravitacionais como unha nova ferramenta para estudar o cosmos. Ao incorporar datos de observatorios de ondas gravitacionais baseados no espazo como LISA, os astrónomos poden obter información valiosa sobre a natureza dos sistemas binarios e a dinámica dos obxectos da nosa galaxia.

