Unha imaxe misteriosa do espazo exterior cautiva aos científicos unha vez máis

Unha imaxe abraiante tomada pola misión Juno da NASA captou a atención de científicos de todo o mundo. O 7 de setembro de 2023, Juno tomou unha foto dunha zona da rexión norte de Xúpiter coñecida como Jet N7. A imaxe mostra unha exhibición fascinante de nubes e tormentas, o que incita aos científicos a afondar no seu estudo das características.

O científico cidadán Vladimir Tarasov foi o responsable de crear a imaxe a partir do instrumento de Juno, utilizando os datos recibidos cando a nave espacial estaba aproximadamente a 4,800 millas por riba das nubes de Xúpiter. Aínda que esta fotografía celeste semella un rostro con ollos, nariz e boca, a NASA atribúe esta percepción a un fenómeno chamado pareidolia. A pareidolia é a tendencia dos humanos a percibir patróns recoñecibles, como as caras, en estímulos visuais aleatorios.

Aínda que esta imaxe recente causou conmoción entre a comunidade científica, non é de ningún xeito a primeira vez que a NASA capta unha imaxe que se asemella a unha cara nun planeta. En 1976, a sonda Viking 1 da NASA fotografou a famosa "Cara en Marte". Inicialmente, a talla de ollos, nariz e boca no planeta provocou intriga, pero as análises posteriores revelaron que se trataba dunha mera ilusión causada por formacións xeolóxicas naturais.

A pesar destas explicacións, o innegable atractivo destas formacións caras seguen cativando tanto aos científicos como ao público en xeral. Imaxes coma estas recórdannos a complexidade e beleza do noso universo, fomentando unha maior exploración e contemplación.

FAQ

Que é a pareidolia?

A pareidolia é un fenómeno psicolóxico onde os humanos perciben patróns familiares, como caras, en estímulos aleatorios ou non relacionados.

Cal era a "Cara en Marte"?

A "Cara en Marte" refírese a unha imaxe captada pola sonda Viking 1 da NASA en 1976. A fotografía aparentemente representaba unha cara con ollos, nariz e boca na superficie marciana. Porén, unha análise posterior determinou que era unha ilusión creada por características xeolóxicas naturais.

Os científicos cren que a imaxe recente de Xúpiter é unha cara real?

Non, os científicos atribúen o aspecto de cara na recente imaxe de Xúpiter á pareidolia. É unha tendencia natural dos humanos a interpretar formas e patróns familiares aínda que non existan.