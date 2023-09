A sonda solar Parker da NASA sobrevive a unha poderosa explosión solar

By

A sonda solar Parker da NASA, unha nave espacial deseñada para examinar de preto o comportamento do sol, pasou recentemente e sobreviviu a unha das eyeccións de masa coronal (CME) máis poderosas xamais rexistradas. A rara imaxe do evento solar foi publicada polo Laboratorio de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins.

Unha eyección de masa coronal é unha erupción de gas súper quente, ou plasma, da superficie do sol. Pode ter consecuencias importantes na Terra, incluíndo pór en perigo satélites, interromper as tecnoloxías de comunicación e navegación e mesmo eliminar as redes eléctricas. En 1989, un potente CME provocou un apagón masivo en Québec, Canadá.

A sonda solar Parker, equipada cun robusto escudo térmico, pasou aproximadamente dous días observando o CME, converténdose na primeira nave espacial en voar a través dunha poderosa explosión solar preto do sol. A sonda soportou o intenso estalido de radiación e saíu ilesa da erupción.

Os científicos están a usar datos da Parker Solar Probe, xunto con observacións doutras naves espaciais e telescopios, para comprender mellor o comportamento dos CME e outros fenómenos meteorolóxicos espaciais, como as erupcións solares. Este coñecemento axudará a previr e prepararse para eventos meteorolóxicos espaciales potencialmente destrutivos no futuro.

A misión da Parker Solar Probe continuará, coa sonda espacial esperada alcanzar velocidades de 430,000 mph e chegar a 3.9 millóns de millas do Sol en 2024. Estas observacións contribuirán a mellorar as predicións do impacto das execcións solares na Terra, permitindo mellor preparación e estratexias de mitigación.

[Definición: expulsión de masa coronal (CME) - unha erupción de gas súper quente, ou plasma, da superficie do sol.]

[Fonte: Laboratorio de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins]

[Fonte: NASA]