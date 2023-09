A mostra de asteroide máis grande ata agora: Osiris-Rex da NASA completa a súa misión

By

A sonda espacial Osiris-Rex da NASA entregará a mostra de asteroide máis grande ata a data, pechando unha misión de sete anos. O domingo, a nave espacial voará pola Terra e deixará polo menos unha cunca de cascallos que colleu do asteroide Bennu. A cápsula de mostra lanzarase en paracaídas cara ao deserto de Utah mentres a nave nai se afasta para explorar outro asteroide.

Os científicos esperan obter preto de media libra (250 gramos) de pedras e po de Bennu, que é significativamente máis que a pequena cantidade recollida por Xapón doutros dous asteroides. Estas mostras de asteroides actúan como cápsulas do tempo conservadas, proporcionando información valiosa sobre a formación do noso sistema solar e as orixes da vida na Terra.

Osiris-Rex, que se lanzou en 2016, chegou a Bennu en 2018 e pasou dous anos estudando o asteroide antes de tentar recoller mostras. Durante a recollida de mostras, a nave atopouse con algúns desafíos, incluíndo unha tapa atascada que provocou que parte do material recollido se derramara ao espazo. Non obstante, as mostras restantes fixéronse con éxito na cápsula.

Bennu, descuberto en 1999, crese que é un resto dun asteroide máis grande que chocou con outra rocha espacial. Mide aproximadamente un terzo de milla de ancho e está cuberto de terreo negro e accidentado cheo de pedras. Ao estudar Bennu de preto, os científicos esperan obter información valiosa que poida axudar a desenvolver estratexias para desviar o asteroide se o seu camiño supón unha ameaza para a Terra no futuro.

Osiris-Rex lanzará a cápsula de mostra desde unha distancia de 63,000 millas e catro horas máis tarde, aterrará no campo de proba e adestramento de Utah. A cápsula, que mide case 3 pés de ancho e 1.6 pés de alto, descenderá a unha velocidade de 27,650 mph antes de que o paracaídas a abranda para un aterraxe suave. Unha vez que se recupere a cápsula, será transportada ao Johnson Space Center da NASA en Houston para a súa análise.

Esta misión marca o terceiro retorno de mostra da NASA do espazo profundo, con misións anteriores recuperando partículas de vento solar, po de cometas e grans microscópicos dos asteroides. A axencia planea revelar publicamente o contido da mostra de Bennu o 11 de outubro. Este outono, a NASA tamén lanzará dúas misións de asteroides máis, para avanzar aínda máis na comprensión destes corpos celestes e da súa importancia no estudo do noso sistema solar.

Fontes:

- The Associated Press

- NASA