A sonda Osiris-Rex da NASA entregará a mostra máis grande ata agora dun asteroide

Nunha emocionante conclusión dunha misión de sete anos, a sonda espacial Osiris-Rex da NASA está programada para voar pola Terra o domingo e deixar unha cápsula de mostra que contén polo menos unha cunca de cascallos recollidos do asteroide Bennu. Esta será a mostra máis grande xamais recuperada dun asteroide, e os científicos prevén obter preto de media libra (250 gramos) de pedras e po. Esta é significativamente máis que a cantidade traída por Xapón desde outros dous asteroides.

Crese que o asteroide Bennu, descuberto en 1999, é un resto dun asteroide máis grande que chocou con outra rocha espacial. Ten aproximadamente un terzo de milla de ancho e ten unha superficie negra e rugosa chea de pedras. Os científicos cren que Bennu contén restos do sistema solar primitivo, o que proporciona información valiosa sobre as orixes da Terra e da propia vida.

Osiris-Rex embarcouse na súa misión en 2016 e chegou a Bennu en 2018. Despois de estudar coidadosamente o asteroide durante dous anos, a nave tocou brevemente a súa superficie e succionou po e pedras mediante un baleiro. Non obstante, a tapa do colector de mostras quedou atascada, o que provocou que algunhas rochas se perdasen no espazo. A cantidade exacta de material na cápsula da mostra só se coñecerá unha vez aberta.

A cápsula de mostra será liberada de Osiris-Rex catro horas antes de que toque terra no deserto de Utah. Despois dun descenso asistido con paracaídas, a cápsula será levada a un laboratorio limpo no Johnson Space Center da NASA en Houston para evitar a contaminación cruzada. As mostras manipularanse co máximo coidado en salas limpas especializadas para evitar calquera contaminación. A NASA ten previsto revelar publicamente o contido da mostra o 11 de outubro.

Esta misión forma parte do que a NASA chama "Outono de asteroides", tendo lugar varios fitos relacionados cos asteroides. Estes inclúen o lanzamento da sonda Psique, que estudará un asteroide metálico, o 5 de outubro, e o encontro da sonda Lucy cun asteroide no cinto principal de asteroides o 1 de novembro. Estas misións contribuirán á nosa comprensión dos asteroides e do sistema solar primitivo.

Esta é a terceira misión de retorno de mostra da NASA desde o espazo profundo, con misións anteriores recuperando partículas de vento solar e po de cometas. Xapón tamén devolveu con éxito mostras dun asteroide en 2010. Estas mostras serven como cápsulas do tempo dos primeiros días do noso sistema solar e proporcionan información valiosa sobre as nosas orixes cósmicas.

