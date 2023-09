A nave espacial Osiris-Rex da NASA regresa cunha mostra de asteroide

Unha nave espacial da NASA entregará o luns á Terra a súa mostra de asteroide máis grande ata agora. A sonda Osiris-Rex deixará caer polo menos unha cunca de cascallos que recolleu do asteroide Bennu, marcando o final dunha misión de sete anos. Os científicos prevén recibir uns 250 g de pedras e po, moito máis que as misións anteriores de mostras de asteroides. Estas mostras considéranse cápsulas do tempo do primeiro sistema solar e poden axudar aos investigadores a comprender as orixes da Terra e da propia vida.

A misión Osiris-Rex experimentou moitos desafíos ao longo do camiño, incluíndo unha tapa atascada que provocou que algunhas das mostras se derraman ao espazo. Non obstante, a nave logrou recuperar material suficiente para a súa análise. Crese que Bennu, o asteroide que visitou a nave espacial, contén restos da formación do sistema solar hai 4.5 millóns de anos. Esta misión permitiu aos científicos estudar Bennu de preto e reunir datos valiosos que poderían axudar coas estratexias de desviación se o asteroide representase unha ameaza para a Terra no futuro.

A cápsula de mostra será liberada da nave Osiris-Rex, que despois continuará explorando outro asteroide. A cápsula entrará na atmosfera terrestre e lanzarase en paracaídas cara ao deserto de Utah, onde será transportada a un laboratorio limpo do Centro Espacial Johnson da NASA para a súa análise. O laboratorio limitarase a manexar só os cascallos de Bennu para evitar a contaminación cruzada. A NASA planea revelar publicamente as riquezas do asteroide o 12 de outubro.

Esta misión forma parte do que a NASA chama "Outono de asteroides", con múltiples misións de asteroides que teñen lugar este outono. Despois da misión Osiris-Rex, lanzarase outra nave espacial chamada Psyche para estudar un asteroide metálico. A sonda Lucy da NASA tamén atopará o seu primeiro asteroide antes de emprender un percorrido polos asteroides troianos que orbitan Xúpiter.

Fonte: Associated Press

Definicións:

– Nave Osiris-Rex: unha nave da NASA que foi lanzada en 2016 co obxectivo de recoller mostras do asteroide Bennu.

– Bennu: un asteroide que foi descuberto en 1999 e que se cre que contén restos do primeiro sistema solar.

– Asteroid Autumn: o alcume que recibe a tempada de outono de 2020, durante a que se están a realizar varias misións de asteroides.

– NASA: The National Aeronautics and Space Administration, a axencia gobernamental dos Estados Unidos responsable do programa espacial civil do país.

