Alerta de tormenta solar: potencial para un evento de tormenta solar intensa

Un evento recente de tormenta solar que ocorreu o 18 de outubro deunos unha visión das impresionantes auroras que se poden ver cando a Terra se ve afectada por unha eyección de masa coronal (CME). Non obstante, agora existe a posibilidade de que un CME moito máis intenso se dirixa directamente á Terra, provocando potencialmente unha tormenta solar poderosa hoxe ou mañá.

Esta información provén do Observatorio Solar e Heliosférico da NASA e foi analizada pola física do tempo espacial Doutora Tamitha Skov. Skov compartiu unha previsión detallada de 5 días para as tormentas solares esta semana, que indica o potencial de tormentas consecutivas.

Segundo o doutor Skov, hai un 65 por cento de posibilidades de que haxa unha tormenta solar importante hoxe, cunha forte posibilidade de que unha tormenta menor poida producir auroras. Mañá, hai un 50 por cento de posibilidades de que se produza unha tormenta solar severa, que poida chegar á clase G2 e potencialmente impactar pequenos satélites, redes móbiles e produtos electrónicos sensibles na Terra.

É importante ter en conta que o risco para as latitudes medias é relativamente menor, cunha probabilidade dun 30 por cento de tormentas menores hoxe e un 15 por cento mañá. Non obstante, aínda se deben tomar precaucións para garantir a seguridade dos dispositivos electrónicos.

O Observatorio Solar e Heliosférico (SOHO) da NASA é un satélite que estuda o sol e os seus efectos sobre o sistema solar. Equipado con 12 instrumentos científicos, SOHO captura imaxes da coroa solar, mide os seus campos magnéticos e a súa velocidade e observa a coroa débil ao seu redor.

Mentres seguimos monitorizando estas tormentas solares, é fundamental estar ao día das últimas previsións e tomar as precaucións necesarias se vives nunha zona que pode verse afectada pola intensa actividade solar.

