Un novo estudo atopa que os cans poden axudar a reducir os niveis de estrés nos nenos

Un estudo recente realizado por investigadores do Hospital Infantil de Filadelfia descubriu que ter un can pode ter beneficios significativos para reducir os niveis de estrés nos nenos. O estudo, no que participaron 643 nenos con idades comprendidas entre os 7 e os 12 anos, descubriu que os nenos que tiñan un can experimentaron niveis máis baixos de estrés en comparación cos que non tiñan un can.

Os investigadores mediron os niveis de estrés usando un instrumento de uso común chamado Perceived Stress Scale (PSS), que avalía o grao en que os individuos perciben as súas vidas como estresantes. Os resultados mostraron que os nenos que posuían un can tiñan puntuacións PSS significativamente máis baixas, o que indica niveis máis baixos de estrés percibido, en comparación cos nenos sen can.

Os expertos cren que a presenza dun can pode proporcionar aos nenos unha sensación de comodidade e compañía, o que provoca unha diminución dos niveis de estrés. Os cans son coñecidos pola súa capacidade para proporcionar apoio emocional, e estudos anteriores demostraron que interactuar con animais pode aumentar os niveis de oxitocina, unha hormona asociada a sensacións de relaxación e benestar.

Ademais, ter un can tamén pode promover a actividade física e a interacción social, o que podería contribuír aínda máis a reducir o estrés nos nenos. Coidar dun can implica paseos e xogos regulares, o que pode proporcionar aos nenos a oportunidade de realizar actividade física e pasar tempo ao aire libre. Ademais, os cans poden servir como iniciador de conversa e axudar a facilitar as interaccións sociais, que son importantes para o benestar xeral.

Aínda que se necesitan máis investigacións para comprender completamente os mecanismos detrás dos efectos de redución do estrés dos cans nos nenos, estes descubrimentos destacan os potenciais beneficios da propiedade de animais para promover a saúde mental e o benestar dos mozos. Se tes un fillo que experimenta altos niveis de estrés, pode ser unha opción que vale a pena explorar.

Fontes:

