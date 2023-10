A NASA publica imaxes detalladas da Lúa Io de Xúpiter e descobre unha nova característica na atmosfera de Xúpiter

A NASA deu a coñecer imaxes detalladas de Io, unha das aproximadamente 90 lúas de Xúpiter, capturadas pola sonda Juno durante un recente sobrevoo. Ío é coñecido como o mundo máis volcanicamente activo do Sistema Solar, con centos de volcáns cubrindo a súa superficie. Estas erupcións volcánicas pódense observar dende a Terra usando grandes telescopios, e incluso hai lagos de lava de silicato fundido na superficie da Lúa.

As imaxes da sonda Juno mostran a superficie arremolinada de Io, resaltada con grandes manchas de vermello fundido. Ío experimenta un tira e afloxa gravitatoria entre Xúpiter e as súas outras dúas lúas, Europa e Ganímedes, que resulta en constantes estiramentos e apertas. Crese que estas accións están relacionadas coas frecuentes erupcións dos seus múltiples volcáns. En decembro, Juno volverá observar Ío a unha distancia máis próxima de só 1,500 quilómetros sobre a súa superficie.

Ademais das imaxes de Ío, a NASA fixo un descubrimento innovador sobre a atmosfera de Xúpiter. Utilizando datos da NIRCam do telescopio James Webb, os investigadores identificaron unha corrente en chorro de alta velocidade que abarca máis de 4,800 quilómetros xusto por riba do ecuador de Xúpiter. Esta corrente en chorro viaxa a unha velocidade impresionante de 515 quilómetros por hora, o dobre dos ventos sostidos dun furacán de categoría 5 na Terra. Situado na estratosfera inferior do planeta, este achado arroxa luz sobre a natureza turbulenta da atmosfera de Xúpiter.

As imaxes de Xúpiter parecen diferentes dos familiares tons laranxa escuro e crema. Estas imaxes foron tomadas mediante o NIRCam e o instrumento Mid-Infrared, capturando lonxitudes de onda infravermellas que van de 0.6 a 28 micras. Ao bloquear a luz do obxecto máis brillante, os astrónomos puideron capturar os obxectos máis tenues ao seu redor. Cada imaxe foi tomada usando diferentes filtros para capturar varias lonxitudes de onda, e as capas destas imaxes combináronse para crear a imaxe de cores final.

Nestas imaxes, as manchas brancas e brillantes representan as cimas das nubes a gran altitude das tormentas convectivas condensadas, mentres que as partes vermellas representan auroras que se estenden por riba dos polos norte e sur do planeta.

