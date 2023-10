O telescopio Hubble da NASA revela unha impresionante imaxe de galaxias en colisión a millóns de anos luz de distancia

A NASA publicou recentemente unha imaxe fascinante capturada polo Telescopio Hubble, que mostra dúas galaxias fusionadas situadas a aproximadamente 350 millóns de anos luz de distancia da Terra. A imaxe, chea de cores vibrantes e beleza cósmica, dános unha ollada á natureza dinámica e caótica do noso vasto universo.

Nesta imaxe cativante, podemos presenciar a magnífica visión de dúas galaxias chocando entre si. As forzas gravitatorias en xogo nesta danza celeste provocaron unha espectacular exhibición de remolinos de gas, po e incontables estrelas. A medida que chocan as galaxias, as súas estruturas distorsionanse e transfórmanse, creando un espectáculo celeste que é verdadeiramente impresionante.

A capacidade do Telescopio Hubble para capturar eses momentos con tal detalle abraiante é un testemuño da súa notable tecnoloxía e dos dedicados científicos e enxeñeiros que hai detrás. Esta imaxe serve como recordatorio dos incribles avances na exploración espacial e da nosa comprensión do cosmos.

FAQ:

P: Que é unha galaxia?

R: Unha galaxia é unha vasta colección de estrelas, planetas, gas, po e outros obxectos celestes unidos pola gravidade. Teñen varias formas e tamaños, que van desde galaxias espirais como a Vía Láctea ata galaxias irregulares e elípticas.

P: Que fai que choquen as galaxias?

R: As galaxias poden chocar cando as súas forzas gravitatorias as atraen unhas cara ás outras. Estas colisións poden ser o resultado de encontros casuales ou como consecuencia da expansión do universo.

P: Como captura imaxes o telescopio Hubble?

R: O telescopio Hubble captura imaxes usando o seu sistema óptico avanzado, que inclúe cámaras de alta resolución e instrumentos precisos. Orbita sobre a atmosfera terrestre, o que lle permite capturar imaxes claras e detalladas de obxectos celestes sen a distorsión causada pola turbulencia atmosférica.

Fonte: NASA (https://www.nasa.gov/)