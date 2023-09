A nave espacial da NASA entregará a mostra de asteroide máis grande ata agora

A sonda OSIRIS-REx da NASA entregará á Terra a mostra máis grande xamais recollida dun asteroide á Terra o domingo. Despois dunha misión de sete anos, a nave deixará caer polo menos unha cunca de cascallos que colleu do asteroide Bennu. Espérase que esta mostra pese uns 250 g (0.5 libras) de pedras e po, significativamente máis que a culler de té traída por Xapón desde outros dous asteroides.

Esta entrega é un fito importante na exploración espacial xa que ningún outro país recuperou con éxito anacos de asteroides. Estas cápsulas do tempo conservadas do primeiro sistema solar contén información valiosa sobre as orixes da Terra e da vida. Ao estudar estas mostras de asteroides, os científicos pretenden obter información sobre os procesos que levaron á formación do noso planeta.

A sonda OSIRIS-REx embarcouse na súa misión de mil millóns de dólares en 1 e chegou a Bennu en 2016. Pasou dous anos voando arredor do asteroide, buscando o mellor lugar para recoller mostras. En 2018, a nave espacial tocou con éxito a superficie de Bennu e utilizou un baleiro para aspirar po e pedras. Parte do material escapou ao espazo debido a unha tapa atascada, pero as mostras restantes foron aseguradas nunha cápsula.

Bennu, descuberto en 1999, ten aproximadamente medio quilómetro de ancho e crese que é un resto dun asteroide moito máis grande. A súa superficie negra e accidentada está cuberta de pedras, e os científicos cren que alberga restos da formación do sistema solar hai 4.5 millóns de anos. Tamén supón unha ameaza potencial para a Terra, xa que pode achegarse o suficiente para chocar co noso planeta en 2182. O estudo de Bennu contribuirá á nosa comprensión dos posibles métodos para desviar tales asteroides se é necesario.

Á súa chegada, a cápsula de mostra será liberada da nave OSIRIS-REx e lanzarase en paracaídas ao deserto de Utah. Despois será transportado ao Johnson Space Center da NASA en Houston para a súa análise. As mostras manipularanse con protocolos estritos para evitar a contaminación e estudaranse nun laboratorio específico do centro.

Ademais da misión OSIRIS-REx, a NASA ten outras dúas misións de asteroides en curso. Estas misións, Psyche e Lucy, contribuirán á nosa comprensión da formación e composición dos asteroides. A capacidade da NASA para recuperar e estudar estas preciosas mostras de asteroides permítenos desvelar os misterios do noso sistema solar e as orixes da vida na Terra.

(Fontes: NASA, ABC News)