A NASA selecciona catro misións centradas no Sol para estudos conceptuais

A NASA anunciou recentemente a selección de catro pequenas misións de exploración que se centrarán en estudar o Sol e a súa relación coa Terra. Estas misións teñen como obxectivo ampliar a nosa comprensión da heliofísica, que é o campo que explora a natureza do Sol e os seus efectos sobre o sistema solar.

A primeira misión, coñecida como Cross-scale Investigation of Earth's Magnetotail and Aurora (CINEMA), estudará a estrutura e evolución da lámina de plasma terrestre. Esta densa capa de plasma espacial atópase nos campos magnéticos que flúen detrás da Terra. Dirixida por Robyn Millan do Dartmouth College, esta misión empregará unha constelación de nove CubeSats en órbita terrestre baixa e sincronizada co sol para examinar como os campos magnéticos terrestres transfieren calor e cambian co paso do tempo.

A misión Chromospheric Magnetism Explorer (CMEx), dirixida por Holly Gilbert do National Center for Atmospheric Research, ten como obxectivo comprender a natureza magnética das erupcións solares e identificar as fontes magnéticas do vento solar. CMEx planea obter observacións continuas do campo magnético solar na cromosfera, a capa da atmosfera solar situada directamente sobre a superficie visible do Sol.

Mentres tanto, a misión Extreme Ultraviolet Coronal Mass Ejection and Coronal Connectivity Observatory (ECCCO), dirixida por Katharine Reeves do Smithsonian Astrophysical Observatory, contribuirá á nosa comprensión da coroa media, a dinámica dos eventos eruptivos que abandonan o Sol e as condicións que producir o vento solar en corrente exterior.

Por último, a misión Magnetospheric Auroral Asymmetry Explorer (MAAX), dirixida por Michael Liemohn da Universidade de Michigan, ten como obxectivo mellorar a nosa comprensión de como o acoplamento electrodinámico entre a magnetosfera e a ionosfera terrestres regula o fluxo de enerxía auroral.

Segundo Peg Luce, o director da División de Heliofísica en funcións da sede da NASA, estas seleccións de estudos de conceptos de misión prometen proporcionar novos coñecementos sobre o campo da heliofísica. Ofrecen o potencial de responder preguntas de longa data mentres se basean na investigación e na tecnoloxía das nosas misións actuais e legadas.

Fontes:

-Sede da NASA