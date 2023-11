Un asteroide potencialmente destrutivo achegándose á Terra: 2007 FT3

By

Científicos da NASA identificaron recentemente un asteroide chamado 2007 FT3 que pode supoñer unha ameaza para a Terra nun futuro próximo. Aínda que esta non é a primeira vez que a NASA descobre un obxecto deste tipo, destaca a vixilancia constante necesaria para rastrexar asteroides próximos á Terra (NEA) e cometas próximos á Terra (NEC) que teñen o potencial de causar danos importantes se non se controlan.

2007 FT3 observouse inicialmente en 2007, pero desafortunadamente, os astrónomos perderon a pista da súa traxectoria pouco despois. Cun arco de observación de só 1.2 días, as observacións dirixidas non lograron recuperar o asteroide e permaneceu sen ver ata agora. A posible reaparición do FT2007 de 3 suscitaba preocupacións sobre o seu impacto na Terra.

Segundo a NASA, o FT2007 de 3 ten aproximadamente un 0.0000087 por cento (ou 1 en 11.5 millóns) de posibilidades de impactar contra a Terra en outubro de 2024. Tamén hai unha posibilidade separada de impacto en marzo de 2024, cunha probabilidade de 0.0000096 por cento (ou 1 de cada 10). millóns). En calquera dos escenarios, o asteroide podería liberar enerxía equivalente á detonación de 2.6 millóns de toneladas de TNT.

Aínda que ambos os posibles impactos producirían unha destrución rexional significativa, o nivel de dano non sería catastrófico globalmente. A NASA prevé que o FT2007 de 3 é máis probable que choque o 5 de outubro de 2024, pero tamén hai outros asteroides que se achegan, como 29075 (1950 DA), que poderían causar unha devastación similar.

É importante ter en conta que o Centro de Estudos de Obxectos Próximos á Terra (CNEOS) da NASA segue continuamente os NEA coñecidos e supervisa as súas traxectorias. Este esforzo continuo ten como obxectivo identificar posibles ameazas e idear métodos axeitados para evitar calquera colisión catastrófica. Aínda que a probabilidade de que un asteroide choque coa Terra segue sendo baixa, os científicos seguen vixiantes na súa procura de comprender estes corpos celestes e protexer o noso planeta.

FAQ:

P: Hai unha gran probabilidade de que o asteroide 2007 FT3 impacte contra a Terra en 2024?

R: A NASA estima que a probabilidade é de aproximadamente 0.0000087 por cento ou 1 en 11.5 millóns.

P: Cales serían as posibles consecuencias se o FT2007 de 3 golpease a Terra?

R: O asteroide ten o potencial de liberar enerxía equivalente á detonación de 2.6 millóns de toneladas de TNT, o que resulta nunha destrución rexional pero non nunha catástrofe global.

P: Hai algún outro asteroide que represente actualmente unha ameaza?

R: Si, un destes asteroides é 29075 (1950 DA), cunha probabilidade de 0.0029 por cento ou 1 en 34,500 de impactar contra a Terra o 16 de marzo de 2880.

P: Como está a abordar a NASA esta ameaza potencial?

R: O Centro de Estudos de Obxectos Próximos á Terra (CNEOS) da NASA supervisa de preto os asteroides e cometas próximos á Terra coñecidos, rastrexando as súas traxectorias e desenvolvendo estratexias para evitar colisións catastróficas.