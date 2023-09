Un novo descubrimento suxire un posible océano de auga nun planeta distante

resumo:

Os científicos fixeron un novo e interesante descubrimento que insinúa a existencia dun océano de auga en K2-18 b, un exoplaneta masivo situado a moitos anos luz de distancia da Terra. Aínda que aínda non está seguro de se este océano pode soportar a vida, o achado abriu posibilidades intrigantes para mundos habitables máis aló do noso sistema solar. O descubrimento foi feito por astrónomos da Universidade de Cambridge que analizaron os datos do telescopio espacial James Webb da NASA. Detectaron a presenza de metano e dióxido de carbono na atmosfera do planeta, o que indica a probabilidade dunha superficie cuberta de océanos debaixo dunha atmosfera rica en hidróxeno. Os investigadores tamén observaron un sinal máis débil que podería suxerir a presenza de sulfuro de dimetilo, unha molécula producida pola vida na Terra. Non obstante, son necesarias máis observacións para confirmar este achado. O equipo aclarou que o gran tamaño e temperatura do K2-18 b poden facelo habitable, cun potencial manto de xeo de alta presión e un océano demasiado quente. A pesar destas advertencias, o descubrimento subliña a importancia de considerar diversos ambientes habitables na procura de vida extraterrestre.

Definicións:

– Exoplaneta: planeta que orbita unha estrela fóra do noso sistema solar.

– Metano: Composto químico formado por un átomo de carbono e catro átomos de hidróxeno.

– Dióxido de carbono: gas incoloro composto por un átomo de carbono e dous átomos de osíxeno.

– Sulfuro de dimetilo: Molécula emitida polo fitoplancto en ambientes mariños, e potencialmente vinculada á actividade biolóxica.

Fontes: Universidade de Cambridge, NASA

