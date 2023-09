A NASA anuncia o descubrimento emocionante do potencial océano de auga e sinais de vida no exoplaneta

Científicos da NASA fixeron un descubrimento intrigante usando o telescopio James Webb, mirando a 120 anos luz de distancia da Terra na constelación de Leo. Atoparon un posible océano de auga rara nun exoplaneta xigante coñecido como K2-18 b. Este exoplaneta, case nove veces a masa da Terra, é o que os científicos chaman un mundo Hycean, o que significa que ten o potencial de posuír unha atmosfera rica en hidróxeno e unha superficie cuberta de auga.

As observacións da NASA sobre a atmosfera do planeta proporcionaron probas para apoiar a posibilidade dun mundo oceánico. A abundancia de metano e dióxido de carbono, xunto coa escaseza de amoníaco, suxire que pode haber un océano de auga debaixo dunha atmosfera rica en hidróxeno en K2-18 b.

Nun achado aínda máis notable, insinuouse a presenza dunha molécula chamada sulfuro de dimetilo (DMS), que, na Terra, só é producida pola vida. Non obstante, requírese máis investigación para confirmar a presenza de DMS e a súa importancia en relación co potencial de vida no exoplaneta.

Aínda que esta non é a primeira vez que se atopan indicios de auga noutros planetas, os científicos aínda están entusiasmados con este descubrimento. É importante ter en conta diversos ambientes habitables á hora de buscar vida noutro lugar, como destaca este achado. Os mundos hiceos máis grandes, como K2-18 b, son significativamente máis propicios para observacións atmosféricas que os planetas rochosos máis pequenos.

Situado na zona habitable da estrela anana fría K2-18, este exoplaneta ten o potencial de que exista auga líquida na súa superficie. Non obstante, as súas condicións oceánicas poden ser demasiado quentes para soportar a vida. O interior do exoplaneta probablemente conteña un manto de xeo de alta presión, similar a Neptuno, cunha atmosfera máis delgada rica en hidróxeno.

O descubrimento deste potencial océano de auga e sinais de vida en K2-18 b foi posible grazas á tecnoloxía avanzada do telescopio James Webb. Proporcionou unha análise máis detallada en comparación cos telescopios anteriores, o que permitiu aos científicos estudar unha fracción da luz da estrela ao atravesar a atmosfera do exoplaneta.

Este emocionante achado súmase aos notables logros do telescopio James Webb, que proporcionou información sen precedentes sobre as orixes do universo e ofreceu imaxes de alta resolución de mundos afastados e as súas estruturas circundantes.