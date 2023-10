A misteriosa corrente en chorro de Xúpiter descuberta polo telescopio espacial James Webb da NASA

By

O telescopio espacial James Webb da NASA capturou unha imaxe dunha característica previamente descoñecida na atmosfera de Xúpiter. A imaxe revela unha corrente en chorro de alta velocidade que se estende por máis de 3,000 millas e sitúase por riba das nubes principais do ecuador de Xúpiter.

O autor principal Ricardo Hueso, da Universidade do País Vasco en Bilbao, España, mostrou a súa sorpresa polo descubrimento, afirmando: "O que sempre vimos como néboas borrosas na atmosfera de Xúpiter agora aparecen como características nítidas que podemos rastrexar xunto co rápido do planeta. rotación”.

A corrente en chorro representa un sistema meteorolóxico dinámico e rápido en Xúpiter. Este achado arroxa unha nova luz sobre as atmosferas complexas e en constante evolución de xigantes gaseosos como Xúpiter.

A imaxe captada polo telescopio espacial James Webb ofrece detalles abraiantes das cimas das nubes de Xúpiter, as auroras e os aneis tenues. Forma parte dun estudo máis amplo realizado pola NASA para comprender os intrincados procesos e características do xigante gaseoso.

O descubrimento da corrente en chorro engádese ao noso coñecemento sobre a dinámica atmosférica de Xúpiter e destaca a importancia de telescopios avanzados como o telescopio espacial James Webb para desvelar os misterios do noso universo.

(Fonte: NASA)

Definicións:

– Jet Stream: corrente de aire estreita e de alta velocidade que se atopa na atmosfera terrestre, a miúdo responsable dos patróns meteorolóxicos e do movemento do aire.

– Xigante gaseoso: un gran planeta composto principalmente por hidróxeno e helio, como Xúpiter e Saturno.

Fontes:

– NASA: https://www.nasa.gov/