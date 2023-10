Nova imaxe da NASA mostra un eclipse solar anular sobre América do Norte

Unha imaxe recente difundida pola NASA mostra o momento incrible no que millóns de estadounidenses presenciaron unha eclipse solar anular o 14 de outubro. A imaxe, captada pola imaxe EPIC da NASA a bordo do Observatorio do Clima do Espazo Profundo, mostra a Terra escurecida cando a lúa pasa por diante do sol.

Unha eclipse solar anular prodúcese cando a sombra da lúa atravesa a Terra, creando un efecto de "anel de lume" para aqueles que están no lugar axeitado no momento adecuado. Este eclipse en particular foi significativo porque atravesou os Estados Unidos, algo que non ocorreu desde 2012.

A imaxe foi tomada desde un punto a uns 1.5 millóns de quilómetros da Terra, entre o sol e o noso planeta. Esta perspectiva fai que a lúa pareza máis pequena no ceo do que é en realidade. O camiño da eclipse comezou en Oregón e moveuse cara ao sueste, con visibilidade en Oregón, Nevada, Utah, Novo México, Texas, partes de California, Idaho, Colorado e Arizona.

A sombra completa do eclipse produciuse ás 11:58 da mañá, hora de verán central, e só puideron vela aqueles que usaban gafas adecuadas. É importante protexer os ollos ao ver unha eclipse solar para evitar danos.

Aínda que a próxima eclipse anular programada nos Estados Unidos está prevista para o 21 de xuño de 2039, unha eclipse solar total escurecerá os ceos de Texas a Maine o 8 de abril de 2024. Estade atentos a estes asombrosos eventos celestes!

