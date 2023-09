A NASA lanza o premio Space Tech Catalyst para fomentar o compromiso e a diversidade

By

A Dirección de Misións de Tecnoloxía Espacial (STMD) da NASA presentou unha nova iniciativa destinada a ampliar a súa rede de investigadores e fomentar enfoques de compromiso efectivos dentro da súa carteira de colaboracións e innovacións en fase inicial (ESIP). O premio Space Tech Catalyst da NASA busca recoñecer a individuos e organizacións que comprometeron con éxito a innovadores, investigadores, tecnólogos e emprendedores de tecnoloxía espacial subrepresentados e diversos.

O obxectivo desta iniciativa é mellorar os esforzos de divulgación, reducir as barreiras de entrada e atraer propostas de alta calidade dun grupo diverso de investigadores. Ao promover a diversidade, a NASA espera impulsar a innovación na tecnoloxía espacial, levando a unha mellor investigación, descubrimentos máis profundos e logros nos voos espaciais humanos.

Os gañadores do premio recibirán 25,000 dólares cada un, e a cohorte de gañadores será invitada a un evento presencial no Goddard Space Flight Center da NASA en Maryland. Durante este evento, a NASA pretende coñecer as mellores prácticas da industria para involucrar e construír unha comunidade diversa de profesionais da tecnoloxía espacial. Este coñecemento informará os plans futuros da NASA e fomentará o potencial de colaboración.

O premio está aberto a persoas, profesores, mentores, universidades, organizacións sen ánimo de lucro, empresas e outras organizacións. Os interesados ​​deberán rexistrarse e cubrir un formulario de presentación na páxina web do concurso. Tamén deben proporcionar referencias e enviar un pequeno vídeo explicando os seus enfoques actuais de compromiso, as barreiras que abordaron e como o investimento da NASA promoverá o seu traballo.

A axencia busca crear unha rede de campións da tecnoloxía espacial da NASA que acheguen oportunidades de financiamento ás súas comunidades e novas ideas á NASA. Ao colaborar con persoas e organizacións que xa están comprometidas con grupos subrepresentados, a NASA espera mellorar o seu compromiso futuro e os esforzos de creación de capacidades.

As persoas e organizacións interesadas poden rexistrarse en liña ata o 8 de febreiro de 2024 e deben enviar as súas solicitudes antes do 22 de febreiro de 2024.

Fonte: NASA

Definicións:

– Space Technology Mission Directorate (STMD): A organización dentro da NASA responsable do desenvolvemento de tecnoloxías espaciais transformadoras.

– Innovacións e asociacións en fase inicial (ESIP): unha carteira baixo STMD que apoia e fai avanzar a investigación e o desenvolvemento en fase inicial en tecnoloxía espacial.

Fontes:

– NASA: www.spacetechcatalystprize.org