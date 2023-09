A cápsula OSIRIS-REx da NASA aterrará cunha mostra de asteroide

By

Está previsto que a cápsula OSIRIS-REx da NASA aterrice en paracaídas no deserto de Utah o domingo, marcando o final da súa misión de sete anos de duración. Se a aterraxe é exitosa, será a terceira e máis grande mostra de asteroide que se levou á Terra.

Lanzada en colaboración coa Universidade de Arizona en setembro de 2016, a misión OSIRIS-REx tiña como obxectivo recoller mostras de Bennu, un asteroide próximo á Terra rico en carbono. Despois de catro anos, a cápsula aterrou con éxito na superficie de Bennu e recolleu aproximadamente 250 gramos de po.

A científica da NASA Amy Simon describiu o próximo retorno da mostra como "histórico", sinalando que será a mostra máis grande traída desde as rochas da lúa de Apolo. Espérase que as mostras proporcionen información valiosa sobre a formación do noso sistema solar e a habitabilidade da Terra.

O aterraxe seguro da cápsula considérase arriscado, pero os xestores da misión da NASA son optimistas sobre un aterrizaje "puntual". O retorno exitoso da mostra de asteroides será un logro significativo para a misión e para a futura exploración de asteroides.

Fontes:

- Reuters

-AFP