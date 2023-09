A NASA prevé a posibilidade de que o asteroide Bennu choque contra a Terra, afectando potencialmente a área do tamaño de Texas

By

Os científicos da NASA expresaron a súa preocupación pola posibilidade de que o asteroide Bennu choque coa Terra no futuro, o que supón unha ameaza potencial para unha área do tamaño de Texas. Bennu é un obxecto próximo á Terra (NEO) que pasa polo planeta aproximadamente cada seis anos e estivo en observación desde o seu descubrimento en setembro de 1999.

Segundo os expertos, existe a posibilidade de que Bennu poida atravesar un "oco de pechadura da gravidade", alterando a súa traxectoria e poñéndoa en curso de colisión coa Terra no ano 2182. Un estudo recente realizado polo equipo científico OSIRIS-REx suxire que Bennu ten unha probabilidade do 0.037% (1 en 2,700) de golpear a Terra, dependendo do seu próximo sobrevoo en 2135.

A masa e o tamaño do asteroide Bennu son significativamente máis pequenos en comparación co asteroide que causou a extinción dos dinosauros hai 66 millóns de anos. Bennu mide só un terzo de milla de ancho, aproximadamente o tamaño de tres manzanas. A pesar do seu menor tamaño, o impacto de Bennu na Terra liberaría unha enerxía equivalente a 1,200 megatones, que é 24 veces máis poderosa que calquera arma nuclear fabricada polo home.

Davide Farnocchia, o responsable do estudo do Center for Near-Earth Object Studies, comentou a precisión dos cálculos da traxectoria do asteroide. Os datos de OSIRIS-REx proporcionaron información máis precisa, permitindo aos científicos probar os límites dos seus modelos e predecir con precisión a traxectoria futura de Bennu ata 2135.

Aínda que as posibilidades de colisión de Bennu coa Terra considéranse baixas, a vixilancia en curso e o estudo posterior do asteroide serán esenciais para comprender mellor o seu camiño futuro. Con avances na tecnoloxía e máis investigación, os científicos esperan desenvolver estratexias para mitigar os posibles impactos de asteroides e salvagardar o noso planeta no futuro.

Fontes:

– Título: A NASA prevé a probabilidade de que o asteroide Bennu impacte na Terra, tamaño da área de Texas

– Fonte: WTAJ

– Autores: non divulgados

- Data de publicación: non divulgada