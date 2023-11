A espectacular vista do resplandor do aire da Terra e da Lúa desde o espazo

Unha imaxe impresionante desde o espazo tomou Internet por asalto, mostrando a notable beleza do noso planeta natal. Captada pola Estación Espacial Internacional (ISS) da NASA o 14 de novembro, esta fascinante fotografía destaca o encanto fenómeno da Terra, coa lúa brillando con gracia xusto enriba.

Airglow refírese á leve emisión de luz pola atmosfera terrestre durante a noite. Prodúcese cando as moléculas da atmosfera son excitadas pola radiación solar durante o día e despois liberan esa enerxía como luz brillante pola noite. Aínda que non é visible a simple vista desde a superficie, os astronautas a bordo da ISS foron testemuñas deste espectáculo etéreo desde o espazo e tiveron a amabilidade de compartir connosco as súas impresionantes imaxes.

A fotografía retrata a delicada danza entre o resplandor do aire da Terra e o resplandor sereno da lúa. Co fenómeno atmosférico do planeta pintando o ceo cun suave ton verde, a lúa engade un toque extra de elegancia, iluminando a escuridade co seu suave brillo. O contraste entre o vívido resplandor do aire e a pálida luz da lúa crea unha escena verdadeiramente celeste: unha fusión de marabilla cósmica e tranquilidade.

Esta extraordinaria imaxe non só mostra a notable beleza do noso planeta, senón que tamén ofrece unha nova perspectiva sobre a inmensidade e as marabillas do universo. Serve como un recordatorio das impresionantes vistas que só se poden ver dende o punto de vista do espazo, provocando a nosa sensación de curiosidade e asombro.

FAQ:

P: Que é o resplandor do aire?

R: Airglow refírese á leve emisión de luz pola atmosfera terrestre durante a noite. Prodúcese cando as moléculas da atmosfera son excitadas pola radiación solar durante o día e, posteriormente, emiten esa enerxía como luz brillante pola noite.

P: Como se capturou a imaxe?

R: A imaxe foi tomada pola Estación Espacial Internacional (ISS) da NASA o 14 de novembro.

P: Pódese ver o resplandor do aire desde a superficie terrestre?

R: Non, o resplandor do aire non é visible a simple vista desde a superficie. Non obstante, pode ser observado e capturado polos astronautas desde o espazo.