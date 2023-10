Unha ollada máis atenta ao "Oso en Marte"

By

A NASA compartiu recentemente unha imaxe intrigante nas súas plataformas de redes sociais, provocando a curiosidade de millóns de persoas. A imaxe, tomada polo Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) o 12 de decembro de 2022, mostra unha formación peculiar que algúns compararon cun oso. Non obstante, a verdade detrás desta imaxe non é tan sensacional como pode parecer.

O MRO, unha nave espacial deseñada para investigar a presenza de auga en Marte, captura regularmente fotografías da superficie do planeta desde unha altitude de 156 millas. Unha imaxe en particular, que foi compartida no blog da Universidade de Arizona o 25 de xaneiro de 2023, chamou a atención de moitos debido ao seu parecido cunha figura semellante a un oso.

Este fenómeno, coñecido como pareidolia, ocorre cando as persoas perciben patróns ou rostros significativos en obxectos ou imaxes aleatorias. No caso do "Oso en Marte", o outeiro en forma de V crea a ilusión dun nariz, dous cráteres de impacto forman os ollos e un patrón de fractura circular completa a cabeza. Non obstante, segundo a NASA, esta formación é simplemente "un outeiro en Marte cunha forma peculiar".

A pareidolia é unha tendencia humana común, a miúdo observada cando os individuos miran as nubes e ven formas como animais ou obxectos. É un aspecto fascinante da nosa percepción que destaca a nosa inclinación a atopar a familiaridade incluso en entornos descoñecidos.

Aínda que o "Oso en Marte" capturou a imaxinación de moitos, serve como recordatorio do papel que pode xogar a pareidolia na nosa interpretación das imaxes. As nosas mentes buscan naturalmente patróns, conexións e significados, e ás veces lévanos a ver cousas que realmente non están aí.

En conclusión, a formación similar a un oso en Marte que recentemente chamou a atención é un excelente exemplo de pareidolia no traballo. Serve como un recordatorio fascinante da nosa tendencia humana a atopar formas e significados recoñecibles en obxectos ou datos descoñecidos. Quizais a próxima vez que mire o ceo ou explore planetas distantes, poida que descubra as súas propias interpretacións dentro do cosmos.

