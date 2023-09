A misión solar Aditya-L1 da India está en perigo?

By

Resumo: a sonda solar Parker da NASA atopouse recentemente cunha das tormentas solares máis poderosas xamais rexistradas. Isto provocou preocupacións sobre a seguridade da primeira misión solar da India, Aditya-L1. Non obstante, os expertos consideran que é pouco probable que Aditya-L1 se vexa afectado por este tipo de tormentas debido á súa distancia ao sol e ás medidas de protección adoptadas no seu deseño.

A axencia espacial da India, ISRO, lanzou con éxito a misión solar Aditya-L1 o 2 de setembro de 2023. A nave espacial está en camiño cara ao seu destino final, o Lagrange 1 Point, onde observará o sol. A recente publicación do blog da NASA destacou o encontro da sonda solar Parker cunha forte expulsión de masa coronal (CME) ou tormenta solar. Aínda que isto xera dúbidas sobre a ameaza potencial para Aditya-L1, os expertos seguen sendo optimistas sobre a súa seguridade.

O encontro da Parker Solar Probe co CME foi un evento significativo para a NASA, que proporcionou datos valiosos para a comunidade científica. Non obstante, a distancia entre Aditya-L1 e o sol, que é de só 1.5 millóns de quilómetros en comparación cos 6.9 millóns de quilómetros de Parker Solar Probe, reduce significativamente o risco. Ademais, Aditya-L1 construíuse utilizando aliaxes e materiais especiais para protexelo de varios perigos, incluídas as nubes CME.

Os CME son erupcións masivas da atmosfera exterior do sol que poden perturbar o clima espacial, afectando a satélites, sistemas de comunicación, técnicas de navegación e mesmo causando cortes na rede eléctrica na Terra. O recente CME desprazou partículas de po ata seis millóns de quilómetros de distancia do sol. A pesar desta ameaza potencial, os expertos cren que o deseño e a distancia de Aditya-L1 garantirán a súa supervivencia.

En conclusión, mentres que a sonda solar Parker enfrontouse a unha poderosa tormenta solar, non se cre que a misión solar Aditya-L1 estea en perigo inmediato. Coa construción avanzada da nave e a distancia do sol, espérase que resista calquera CME potencial e continúe coa súa misión de observar o sol.

Fontes:

– NASA Parker Solar Probe

- Organización India de Investigación Espacial (ISRO)