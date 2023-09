New Horizons e o telescopio Hubble únense para observar Urano e Neptuno

A sonda New Horizons, famosa polo seu sobrevoo de Plutón en 2015, emprende unha nova misión para observar Urano e Neptuno. Estes dous planetas distantes son os menos visitados do noso sistema solar e presentan unha oportunidade única para que os científicos reúnan máis información sobre eles. Para axudar neste esforzo, a NASA está a poñerse en contacto con astrónomos afeccionados para que envíen as súas observacións de Urano e Neptuno.

Só a Voyager 2 visitou Urano e Neptuno brevemente no pasado, polo que a información que temos sobre estes planetas é limitada. New Horizons, con todo, ofrece unha visión retrospectiva dos planetas desde a súa posición no cinto de Kuiper, onde reside Plutón. O Telescopio Espacial Hubble observará os lados iluminados dos planetas, mentres que New Horizons capturará fotos dos seus lados escuros, co Sol ao lonxe.

As observacións afeccionadas son cruciais para pintar unha imaxe completa dos planetas, xa que poden rastrexar características como características brillantes nas atmosferas de Urano e Neptuno. Co tempo limitado de observación de New Horizons e Hubble, os datos de afeccionados poden seguir mellorando a nosa comprensión destes mundos distantes.

Para contribuír, os astrónomos afeccionados poden publicar as súas imaxes de Urano e Neptuno en liña usando o hashtag #NHIceGiants en X (anteriormente coñecido como Twitter) ou Facebook. Alternativamente, pódense enviar imaxes en liña con información relevante como a data, a hora e o paso de banda do filtro utilizado.

Urano e Neptuno son visibles na actualidade durante a maior parte da noite, con Urano subindo e poñéndose máis tarde que Neptuno. Urano pódese atopar na constelación de Aries entre Xúpiter e as Pléyades, mentres que Neptuno está no suroeste de Peixes. Observar estes planetas distantes require paciencia e un telescopio de bo tamaño, pero o esforzo paga a pena para mellorar o noso coñecemento dos mundos máis afastados do sistema solar.

Fontes:

- NASA

- TheSkyX