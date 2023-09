Riscos e solucións para a saúde humana nas viaxes espaciais

Co aumento do número de misións tripuladas ao espazo e os plans para futuras misións a Marte, os científicos e a NASA traballan activamente para atopar solucións aos posibles perigos para a saúde que xorden durante as viaxes espaciais. Este artigo explora os riscos que supón a radiación espacial, os cambios gravitacionais e a saúde mental e o illamento, así como a investigación e os desenvolvementos tecnolóxicos en curso destinados a mitigar estes riscos.

A radiación espacial é unha gran preocupación xa que os astronautas que viaxan máis aló da Estación Espacial Internacional enfrontaranse á exposición continua á radiación. Isto pode ter efectos prexudiciais sobre os sistemas nervioso e cardiovascular, incluíndo o desenvolvemento de enfermidades cardiovasculares e o potencial de dano cerebral. A NASA está a desenvolver tecnoloxía para protexer aos astronautas da radiación utilizando materiais como o kevlar e o polietileno, e certas dietas e suplementos tamén poden axudar a minimizar os efectos da exposición á radiación.

Os cambios gravitacionais tamén afectan ao corpo humano no espazo. Os astronautas experimentan perda muscular e ruptura ósea debido á ausencia da gravidade terrestre. Para solucionar isto, os astronautas reciben suplementos como o bisfosfonato para manter a súa saúde muscular e ósea durante misións longas. Ademais, a microgravidade afecta os sistemas nervioso e circulatorio, o que provoca cambios de fluídos no corpo e posibles complicacións para a visión. Están a explorarse traxes e prendas especializadas para contrarrestar estes efectos.

Outro desafío importante é a saúde mental e o illamento que experimentan os astronautas durante as viaxes espaciais. Os períodos prolongados sen contacto con amigos e familiares poden ter profundos efectos no benestar psicolóxico. Os astronautas son sometidos a amplos programas de adestramento en equipo e de xestión do estrés para prepararse para o illamento e as condicións extremas das viaxes espaciais. Os investigadores están estudando formas de controlar e apoiar a saúde mental nestes ambientes extremos.

Aínda que as viaxes espaciais inclúen os seus desafíos, tamén ofrecen experiencias profundas como o efecto de visión xeral, onde os astronautas senten unha sensación de admiración e conexión ao ver a Terra desde o espazo. Ademais, a investigación realizada neste campo ten numerosas aplicacións para mellorar a saúde humana na Terra, como os tratamentos para pacientes con cancro sometidos a radioterapia e os avances na saúde ósea e muscular para persoas envellecidas.

En xeral, o estudo da saúde humana no espazo é crucial para o futuro da exploración espacial, así como para beneficiar a vida na Terra mediante avances tecnolóxicos e avances médicos.

Fontes: The Conversation