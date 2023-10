A NASA lanza propostas de deseño de remolcadores espaciais de 1 millóns de dólares

A NASA iniciou unha busca de propostas de deseño para un remolcador espacial que será o encargado de sacar da órbita á antiga Estación Espacial Internacional (ISS). A nave espacial, coñecida oficialmente como o vehículo de desórbita dos Estados Unidos, centrarase na actividade final de desórbita que sacará a ISS de órbita con seguridade sobre un océano, lonxe das áreas poboadas. Estímase que o custo da nave espacial ronda os 1 millóns de dólares.

A decisión de buscar o vehículo de desórbita estadounidense produciuse despois de que a NASA e os seus socios realizaran revisións que indicaban que unha nova solución de nave espacial proporcionaría capacidades máis robustas para unha desórbita responsable. As naves espaciais rusas tamén foron consideradas para este papel antes.

As propostas de deseño para o remolcador espacial poden ser novos deseños ou modificacións das naves espaciais existentes. Os membros do sector interesados ​​teñen ata o 17 de novembro para presentar as súas propostas. A nave espacial terá que funcionar no seu primeiro voo e ter capacidades de recuperación de anomalías e redundancia para continuar coa queima de desórbita.

Non obstante, pasarán varios anos antes de que o remolcador espacial se poña en acción para a desórbita da ISS. A NASA e outras tres axencias espaciais planean aproximadamente sete anos máis de uso da ISS. Ademais, a NASA ten a ambición de utilizar estacións espaciais comerciais para os seus esforzos en órbita baixa.

Fonte: NASA

Definicións:

Desórbita: proceso de sacar de forma segura unha nave ou obxecto da súa órbita e devolvelo á Terra.

Remolcador espacial: unha nave espacial deseñada para manobrar e transportar outras naves espaciais ou obxectos no espazo.

