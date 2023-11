A intersección da música e o cosmos: traducir a astronomía en arte

A beleza e os misterios do ceo nocturno capturaron durante moito tempo a imaxinación da humanidade. Os artistas, en particular, a miúdo atoparon inspiración na inmensidade e complexidade do cosmos. Aínda que os telescopios como o Observatorio de raios X Chandra, Hubble e Spitzer proporcionaron unha comprensión avanzada do universo, o atractivo do ceo nocturno permanece. Agora, unha colaboración entre o Observatorio de raios X Chandra da NASA e SYSTEM Sounds cubriu a brecha entre a ciencia e a arte, creando un proxecto único coñecido como A Universe of Sound.

A Universe of Sound é un proxecto de sonificación de datos que converte datos visualmente abraiantes do espazo profundo dos telescopios da NASA en composicións audibles. Ao usar mapeos matemáticos para asignar audio dixital a valores de píxeles, o proxecto permite aos oíntes experimentar datos astronómicos a través do sentido da audición. A diferenza dos anteriores esforzos de sonificación de datos, a compositora Sophie Kastner levou este proxecto un paso máis alá creando música que músicos expertos poden tocar con instrumentos reais.

A última peza de Kastner, "Where Parallel Lines Converge", transforma os datos visuais de raios X, infravermellos e ópticos do Centro Galáctico da Vía Láctea nunha sinfonía disonante de notas. Inspirándose nunha imaxe composta creada en 2009, Kastner céntrase en elementos cautivadores como o sistema de estrelas dobres, filamentos destacados e o buraco negro supermasivo no centro da Vía Láctea.

A través dunha combinación de interpretación artística e principios matemáticos subxacentes, A Universe of Sound combina á perfección arte e ciencia. Os algoritmos informáticos mapean matemáticamente os datos de Chandra, Hubble e Spitzer en sons perceptibles polos humanos. A continuación, Kastner toma estes datos e engade un xiro artístico, garantindo que a música poida ser reproducida por músicos reais.

Este proxecto ofrece un xeito novo e único para que os humanos interactúen co cosmos, combinando as ferramentas da ciencia e o poder da expresión artística. Como o describe Kastner, sacar datos traducidos do espazo e darlle un xiro humano é como escribir unha historia de ficción baseada en feitos reais. É un testemuño da conexión duradeira entre a humanidade e o ceo nocturno.

Para explorar a intersección da astronomía e a arte, a composición de Kastner, "Where Parallel Lines Converge", está dispoñible para descargar como partituras desde o sitio web de Chandra. A peza foi gravada polo Ensemble Éclat e dirixida por Charles-Eric Fontaine. A Universe of Sound ofrece unha nova perspectiva sobre a nosa comprensión do universo, invitándonos a explorar o cosmos a través das harmonías e melodías da música.

Preguntas máis frecuentes:

1. Que é un universo sonoro?

A Universe of Sound é un proxecto de colaboración entre o Observatorio de raios X Chandra da NASA e SYSTEM Sounds que converte os datos visuais do espazo profundo dos telescopios en composicións audibles.

2. Como funciona A Universe of Sound?

Os algoritmos de sonificación de datos mapean matemáticamente os datos visuais dos telescopios da NASA en sons que poden ser percibidos polos humanos. Músicos expertos tocan estes sons en instrumentos reais, creando composicións únicas.

3. Cal é o propósito de A Universe of Sound?

A Universe of Sound ten como obxectivo salvar a brecha entre a ciencia e a arte ofrecendo unha nova forma para que os humanos interactúen cos datos cósmicos. Ofrece unha oportunidade de experimentar as marabillas do universo a través do sentido da audición.

4. Cal é o significado da contribución de Sophie Kastner?

A compositora Sophie Kastner leva o proxecto de sonificación de datos máis alá creando música que músicos expertos poden tocar con instrumentos reais, engadindo un xiro artístico ao proxecto. As súas composicións, como "Where Parallel Lines Converge", ofrecen unha interpretación única dos datos cósmicos.

5. Como podo experimentar A Universe of Sound?

Unha das composicións de Sophie Kastner, "Where Parallel Lines Converge", está dispoñible para descargar como partituras desde o sitio web de Chandra. Tamén se pode escoitar a través de gravacións realizadas polo Ensemble Éclat.