A NASA entrega un espectrómetro de imaxe ao planeta para a súa integración no satélite Tanager

O Jet Propulsion Laboratory (JPL) da NASA entregou un espectrómetro de imaxe á empresa estadounidense de imaxes da Terra, Planet, para a súa integración no satélite hiperespectral Tanager 1. Este fito marca un paso importante para a Carbon Mapper Coalition, que ten como obxectivo comprender mellor as emisións globais de metano e dióxido de carbono.

O espectrómetro de imaxe desenvolvido por JPL terá un papel crucial na detección, localización e cuantificación das emisións de fontes puntuais de metano e dióxido de carbono. Proporcionará datos valiosos para apoiar a misión da Coalición.

Como parte do seu compromiso coa Coalición, Planet traballa activamente na construción e o lanzamento de dous satélites hiperespectrais, Tanager 1 e Tanager 2. Espérase que o Tanager 1 estea listo para o lanzamento en 2024.

Ademais, Planet avanza co seu programa Pelican. A primeira demostración técnica, TD1, foi completamente construída e está previsto que se lance a finais deste ano. O obxectivo principal do TD1 é probar a plataforma de satélites e os sistemas operativos nun ambiente orbital. As leccións aprendidas do TD1 informarán futuras iteracións dos satélites Pelican e Tanager.

Planet tamén colabora activamente cos usuarios no seu Programa de acceso anticipado (EAP) para comprender como os datos hiperespectrais poden ofrecer o máximo valor a varias organizacións. Ao aproveitar os datos sintéticos desenvolvidos en colaboración con Rendered.ai, Planet pretende recoller comentarios completos do mercado e identificar aplicacións innovadoras e casos de uso para futuros datos hiperespectrais.

Con esta integración do espectrómetro de imaxes no satélite Tanager 1, tanto a NASA como Planet avanzan cara ao seu obxectivo común de controlar e comprender as emisións de gases de efecto invernadoiro de forma máis eficaz. Esta colaboración allanará o camiño para mellorar os esforzos de análise e mitigación do cambio climático.

Fontes:

- NASA JPL

– Planeta