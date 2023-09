O futuro da Estación Espacial Internacional: a NASA propón o vehículo de desorbitación dos EUA

A NASA anunciou plans para retirar a Estación Espacial Internacional (ISS) a finais da década. Como parte da retirada prevista da estación, a NASA propuxo o desenvolvemento do vehículo de desórbita estadounidense (USDV), unha nave espacial deseñada para desorbitar de forma segura a ISS. A ISS, unha empresa conxunta de cinco axencias espaciais, estivo en funcionamento desde 1998 e está previsto que continúe ata 2030, con Rusia comprometéndose ata polo menos 2028.

A desórbita segura da ISS é unha responsabilidade compartida das cinco axencias espaciais, co obxectivo de evitar zonas poboadas. En preparación para a retirada da ISS, a NASA busca facer a transición das súas operacións na órbita terrestre baixa a plataformas de propiedade comercial e operadas. Este cambio ten como obxectivo garantir o acceso e a presenza continuados no espazo para a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a colaboración internacional.

As estratexias anteriores para desorbitar a ISS implicaban o uso de varias naves espaciais Roscosmos Progress. Non obstante, as avaliacións recentes levaron á NASA a propoñer o desenvolvemento dunha nova nave espacial, a USDV, que proporcionaría capacidades máis robustas para unha desórbita responsable. O USDV centrarase na actividade de desórbita final e pode ser un novo deseño de nave espacial ou unha modificación dunha nave espacial existente. Estará deseñado para funcionar no seu primeiro voo e dispor de suficiente redundancia e capacidade de recuperación de anomalías para levar a cabo a queima de desórbita crítica.

Desenvolver o USDV será un esforzo complexo e lento, que requirirá anos de desenvolvemento, probas e certificación. Non obstante, esta nave espacial proposta representa un cambio significativo no enfoque da NASA para desorbitar a ISS e garante unha desactivación segura e controlada da estación espacial.

Fontes:

- A NASA propón un vehículo de desórbita para a retirada da Estación Espacial Internacional. (2023 de setembro de 21). India hoxe.