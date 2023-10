16º Simposio Anual de Exploración Espacial Von Braun da NASA para centrarse no avance da ciencia e a exploración espacial

A NASA invita aos representantes dos medios a asistir ao 16º Simposio Anual de Exploración Espacial von Braun, que terá lugar do mércores ao venres, do 25 ao 27 de outubro, na Universidade de Alabama en Huntsville. O tema deste ano é "Advancing Space: From LEO to Lunar and Beyond", e o simposio contará con relatores do goberno, da industria e da academia que discutirán os últimos desenvolvementos, oportunidades futuras e desafíos na ciencia e a exploración espacial.

Entre os participantes da NASA, o administrador Bill Nelson fará comentarios durante o xantar de entrega de premios o 25 de outubro. O xantar tamén incluirá un debate sobre os sistemas de aterraxe humano. Os medios de comunicación interesados ​​en falar co administrador Nelson poden contactar con Jackie McGuinness en [email protected]. Os membros dos medios interesados ​​en asistir ao simposio deben poñerse en contacto co director executivo da American Astronautical Society, Jim Way, no [email protected] ou ao 703-866-0021 para obter as credenciais.

O evento comezará coas palabras de apertura de Joseph Pelfrey, director en funcións do Marshall Space Flight Center da NASA, que tamén moderará un panel de Artemis o mércores pola mañá. Outros relatores do Marshall Space Flight Center inclúen Shane Canerday, enxeñeiro aeroespacial; John Honeycutt, xerente do Programa de Sistemas de Lanzamento Espacial; Dayna Ise, subdirectora da Oficina de Ciencia e Tecnoloxía; Mallory James, enxeñeiro aeroespacial; Mary Beth Koelbl, directora da Dirección de Enxeñaría; Jason Turpin, líder técnico superior de Propulsión; e Lisa Watson-Morgan, xerente do Programa Human Landing System.

Para obter máis información sobre o simposio e o programa completo, visite astronautical.org/events/vbs.

Fontes: NASA PR Newswire