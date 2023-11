A NASA invita a todos a enviar o seu nome á lúa Europa de Xúpiter

A NASA ofrece unha oportunidade extraordinaria para que os entusiastas do espazo teñan os seus nomes gravados nun microchip que estará a bordo da sonda espacial Europa Clipper. Está previsto que a nave entre en órbita arredor de Xúpiter nos próximos cinco anos, co obxectivo principal de explorar Europa, unha das lúas intrigantes do xigante gaseoso, en busca de sinais de habitabilidade. Os científicos especulan que Europa pode conter un océano debaixo da súa capa exterior.

Aínda que esta iniciativa pode parecer novedosa, a NASA ten unha longa tradición de involucrar ao público e invitar á súa participación activa en varias misións espaciais. En 1995, o primeiro rover de Marte, Sojourner, recibiu o nome da activista dos dereitos das mulleres do século XIX, Sojourner Truth, seguindo unha suxestión feita por unha nena de 19 anos. Outro exemplo inclúe un mini-DVD que leva miles de sinaturas que foi enviado a Saturno a bordo da sonda Cassini-Huygens.

A misión Europa Clipper aspira a identificar posibles lugares de aterraxe para futuras misións en Europa. Pasará dous anos mirando o lado que mira ao outro lado de Xúpiter e outros dous anos no lado que mira ao xigante gaseoso. Ao final da súa misión, a nave chocará deliberadamente con Ganímedes, unha das outras lúas de Xúpiter.

Ata a data, xa se enviaron máis de 840,000 nomes para a súa inclusión no microchip, e as persoas aínda teñen a oportunidade de engadir os seus nomes ata a data límite o 31 de decembro. Para participar, as persoas interesadas poden simplemente visitar o sitio web da NASA en europa.nasa.gov e rexistrarse. Ademais, o Europa Clipper tamén levará un poema especial titulado "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" escrito pola poeta laureada estadounidense Ada Limon.

Enviar nomes ao espazo simboliza a curiosidade inquebrantable da humanidade e o noso desexo inquebrantable de explorar máis aló dos límites do noso planeta natal. Mentres o Europa Clipper emprende a súa épica viaxe, levará as aspiracións e os soños de miles de individuos, todos ansiosos por deixar a súa pegada no vasto cosmos.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. Alguén pode participar nesta iniciativa?

Absolutamente! Esta iniciativa está aberta a todo o mundo, permitindo que calquera persoa poida recibir o seu nome á lúa Europa de Xúpiter.

2. Cando remata o prazo para presentar os nomes?

A data límite para presentar os nomes é o 31 de decembro.

3. Que outros elementos levará o Europa Clipper?

Ademais dos nomes, a nave tamén levará un poema titulado "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" escrito pola poeta laureada estadounidense Ada Limon.

4. Cal é o obxectivo da misión Europa Clipper?

O obxectivo principal da misión Europa Clipper é explorar Europa e buscar sinais de habitabilidade, así como identificar un posible lugar de aterraxe para futuras misións á Lúa.

5. Cantos nomes se recolleron ata agora?

Xa se recolleron máis de 840,000 nomes para a misión Europa Clipper.