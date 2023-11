Novas perspectivas sobre o instrumento EMIT da NASA: mapeo de fontes puntuais de metano

En xullo de 2022, a NASA lanzou o instrumento EMIT (Earth Surface Mineral Dust Source Investigation) coa misión principal de mapear minerais clave en rexións áridas e estudar o impacto do po levantado no noso clima. Non obstante, novas investigacións innovadoras demostraron que EMIT ten a capacidade de detectar e identificar máis de 750 emisións puntuais de gases de efecto invernadoiro, incluído o metano, un potente gas de efecto invernadoiro responsable do cambio climático.

Anteriormente, os instrumentos de detección de metano despregáronse principalmente en avións que voaban a altitudes máis baixas. Aínda que estes instrumentos ofrecen unha maior sensibilidade, a súa área de cobertura e duración de observación son limitadas. Tamén se adoitan considerar demasiado remotos, arriscados ou custosos para a súa implantación xeneralizada. EMIT, pola súa banda, opera desde a Estación Espacial Internacional, o que lle permite observar penachos de metano desde un punto de vista superior que cobre unha área máis grande.

O espectrómetro de imaxe de EMIT captura imaxes de 50 millas por 50 millas, coñecidas como "escenas", da superficie terrestre. Nos seus primeiros 30 días de funcionamento, o instrumento detectou entre o 60% e o 80% dos penachos de metano que normalmente se observan durante as campañas aéreas. Esta notable capacidade abre novas posibilidades para identificar fontes de metano tanto grandes como pequenas, incluíndo "superemisores" que contribúen de forma desproporcionada ás emisións de metano.

A identificación de fontes puntuais de metano é fundamental para facer fronte ao cambio climático. O metano é ata 80 veces máis eficaz para atrapar a calor que o dióxido de carbono, polo que é un contribuínte importante ao quecemento global. Ao identificar fontes específicas de metano, os científicos poden desenvolver estratexias específicas para reducir as emisións e mitigar os efectos do cambio climático.

O estudo recente que utiliza datos da detección de metano de EMIT destaca aínda máis o potencial do instrumento máis aló da súa misión principal. Esta notable capacidade superou as expectativas e amosou a importancia de investir en tecnoloxías innovadoras que nos proporcionen unha comprensión completa do clima do noso planeta.

FAQ:

P: Que é EMIT?

R: EMIT significa Earth Surface Mineral Dust Source Investigation, un instrumento da NASA lanzado en xullo de 2022 para mapear minerais clave en rexións áridas e estudar o impacto do po no clima.

P: Como detecta EMIT as emisións de metano?

R: EMIT utiliza o seu espectrómetro de imaxe a bordo da Estación Espacial Internacional para observar penachos de metano na superficie terrestre, o que lle permite identificar fontes puntuais de emisións de metano.

P: Por que é importante identificar fontes de metano?

R: O metano é un potente gas de efecto invernadoiro que contribúe ao quecemento global. A identificación de fontes específicas de metano permite aos científicos desenvolver estratexias específicas para reducir as emisións e mitigar o cambio climático.

P: Como se compara a capacidade de EMIT cos instrumentos tradicionais de detección de metano?

R: Aínda que os instrumentos despregados en aeronaves ofrecen unha maior sensibilidade, o punto de vista máis elevado e a área de cobertura máis grande de EMIT permítenlle detectar penachos de metano significativos e identificar fontes puntuais de forma máis eficaz.