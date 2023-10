Unha vista impresionante da eclipse solar anular dende o espazo

By

A NASA publicou unha imaxe espectacular da eclipse solar anular que ocorreu o 14 de outubro de 2023. A imaxe foi captada pola Cámara de Imaxes Policromáticas da Terra (EPIC) a bordo do Observatorio Climático do Espazo Profundo (DSCOVR), que está situado a aproximadamente 1.5 millóns de millas de distancia. da Terra. A imaxe mostra a sombra da Lúa pasando sobre América do Norte durante a eclipse.

Unha eclipse solar anular ocorre cando a Lúa, á súa distancia máis afastada da Terra ou preto, aparece máis pequena no ceo e non cobre completamente o disco solar. Isto crea un efecto de "anel de lume", cos bordos do sol visibles como un anel avermellado brillante.

A cámara EPIC, un dos tres instrumentos a bordo do DSCOVR, captura imaxes regulares de disco completo da Terra. A instantánea publicada pola NASA foi tomada ás 11:58 hora central do 14 de outubro, durante o pico da eclipse sobre o centro de Texas. A enormidade da sombra ilustra que o sol aínda estaba parcialmente escurecido nunha franxa máis ampla do continente.

DSCOVR sitúase no punto de Lagrange L1 Terra-Sol, que é unha rexión de equilibrio gravitatorio entre a Terra e o sol. Esta localización estratéxica permite que DSCOVR proporcione datos cruciais para controlar o tempo terrestre e espacial, incluíndo a detección precoz das tormentas solares antes de que cheguen á Terra. O telescopio espacial James Webb tamén está estacionado nun punto de Lagrange, pero no lado oposto en L2.

Aínda que se espera que a próxima eclipse solar anular se produza o 21 de xuño de 2039, está previsto que unha eclipse total teña lugar moito antes, o 8 de abril de 2024. Este evento escurecerá os ceos desde Texas ata Maine nos Estados Unidos.

Fontes:

- NASA

- Observatorio do Clima do Espazo Profundo (DSCOVR)

- Cámara de imaxe policromática terrestre (EPIC)