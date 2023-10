A NASA atopa posibles pistas sobre as orixes da vida na Terra en mostras de asteroides

A NASA anunciou que as mostras recollidas do asteroide Bennu conteñen carbono, auga e posibles coñecementos sobre as orixes da vida na Terra. As mostras foron recollidas pola sonda Osiris-Rex, que pasou dous anos estudando Bennu antes de descender á súa superficie e regresar á Terra.

A análise inicial da mostra "bonus" recollida do exterior de Bennu é moi prometedora. Os científicos identificaron carbono abundante, así como minerais de arxila que conteñen auga. Estes elementos poderían chocar contra a Terra hai miles de millóns de anos, axudando ao desenvolvemento da vida no noso planeta.

Aínda que a cámara principal de mostra aínda non se abriu, o material atopado no exterior do recipiente conservouse coidadosamente para a súa análise. A NASA e os científicos de todo o mundo dedicarán os próximos dous anos a estudar as mostras en detalle. A axencia comprometeuse a preservar polo menos o 70% da mostra para unha investigación que continuará durante décadas.

Estes achados abren novas posibilidades para comprender os procesos que levaron á aparición da vida na Terra. Ao estudar a composición de asteroides como Bennu, os científicos esperan coñecer os ingredientes necesarios para a vida e como puideron ser transportados ao noso planeta.

A investigación das mostras de asteroides supón un importante paso adiante na nosa comprensión das orixes da vida. Os datos recollidos de Bennu teñen o potencial de remodelar o noso coñecemento do universo e o noso lugar dentro del.

Fontes:

– Misión da nave espacial Osiris-Rex da NASA

– Funcionarios da NASA no Centro Espacial Johnson