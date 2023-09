By

O telescopio espacial James Webb da NASA fixo un descubrimento innovador na lúa de Xúpiter, Europa. A cámara infravermella do telescopio captou imaxes do terreo único de Europa, revelando intrigantes rastros de vida en forma de abundante dióxido de carbono.

Europa é unha lúa caracterizada por temperaturas extremadamente frías, coñecidas como "terreno ríxido". Dentro desta zona fría, o telescopio espacial James Webb detectou unha abundancia de dióxido de carbono. Isto é significativo porque o carbono é un bloque de construción da vida.

Os resultados deste descubrimento foron publicados na revista 'Science' o 21 de setembro de 2023. Dous equipos de astrónomos independentes colaboraron no estudo, co obxectivo de detectar sinais dun observatorio espacial na superficie de Europa. Os resultados do estudo suxiren claramente a presenza de dióxido de carbono en Europa, que ofrece indicadores prometedores de vida potencial no futuro.

Geronimo Villanueva, o autor principal do estudo, explicou que a diversidade química do océano de Europa é clave para determinar se o gas carbono é propicio ou inhibidor da vida. Europa destaca como un dos poucos corpos celestes do noso sistema solar onde os científicos cren que podería existir vida. Debaixo da súa superficie xeada atópase un océano que contén o dobre da cantidade de auga que se atopa nos océanos da Terra.

Porén, a NASA lémbranos que a presenza de carbono por si só non é suficiente para que a vida prospere. Require unha fonte de enerxía, como nutrientes orgánicos, e un subministro continuo de moléculas orgánicas.

Os investigadores investigaron ademais se o carbono da superficie de Europa chegou a través de meteoritos ou se orixinou das propias profundidades do océano da Lúa. Centraron a súa atención na rexión de Taro Regio, onde se atopou unha importante concentración de dióxido de carbono. Esta rexión aparece accidentada con abundante xeo, o que suxire movementos e cambios na superficie.

Considerando que o dióxido de carbono non é estable na superficie de Europa, o equipo concluíu que probablemente se orixinou do océano da Lúa. Este achado é significativo porque suxire que probablemente o carbono xurdiu xunto con sales derivadas do océano previamente identificadas polo Telescopio Espacial Hubble na mesma rexión.

En resumo, o descubrimento do telescopio espacial James Webb de abundante dióxido de carbono no terreo fríxido de Europa ofrece probas tentadoras de vida potencial nesta lúa. Serán necesarias máis exploracións e investigacións para determinar as condicións necesarias para que a vida prospere nas profundidades oceánicas de Europa.

