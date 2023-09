Falta de transparencia da NASA sobre os custos do programa de foguetes do sistema de lanzamento espacial

Un informe recente da Oficina de Responsabilidade do Goberno (GAO) revela que a NASA carece de transparencia cando se trata dos verdadeiros custos do seu programa de foguetes Space Launch System (SLS). O informe examina os miles de millóns de dólares destinados ao desenvolvemento do foguete masivo, que tivo un lanzamento exitoso coa misión Artemis I a finais de 2022. Sorprendentemente, os responsables da NASA admitiron que o foguete é demasiado caro para soportar os seus esforzos de exploración lunar como parte do programa Artemisa.

Unha das principais preocupacións expresadas polo GAO é a decisión da NASA de non medir os custos de produción de varios elementos do foguete SLS. Pola contra, a NASA planea controlar os custos de produción e a accesibilidade mediante unha estimación de cinco anos, que o informe considera "ferramentas pobres" para medir os custos ao longo do tempo.

Ademais, o informe destaca que as estimacións de custos da NASA non teñen en conta os atrasos das misións Artemis. É improbable que o voo tripulado de Artemis II ao redor da Lúa se lance antes de 2025, e é probable que o aterraxe da tripulación en Artemisa III se atrase aínda máis. A pesar diso, algúns funcionarios da NASA afirman que estes atrasos non afectarán a estimación de custos do programa, o que parece cuestionable.

Para abordar o problema dos custos insostibles, os responsables da NASA recoñeceron a necesidade de mellorar a accesibilidade do programa SLS. Destacaron un plan de catro pasos para reducir custos, incluíndo estabilizar o calendario de voos, lograr eficiencias da curva de aprendizaxe, fomentar a innovación e axustar as estratexias de adquisición. Non obstante, non se identificaron obxectivos específicos de aforro de custos.

Aínda que o recoñecemento da NASA dos custos excesivos é encomiable, o informe suscita dúbidas sobre se poden controlar os custos de forma efectiva. Mesmo cos esforzos para reducir os custos do motor nun 30%, os motores de foguetes SLS seguen sendo significativamente máis caros en comparación cos motores do mercado comercial.

En conclusión, o informe da GAO destaca a falta de transparencia nas estimacións de custos da NASA para o programa de foguetes SLS. Aínda que a NASA recoñece a necesidade de abordar o problema da accesibilidade, aínda está por ver se poden controlar os custos de forma efectiva e facer que o programa sexa sostible a longo prazo.

Definicións:

1. Government Accountability Office (GAO): a axencia gobernamental dos Estados Unidos responsable de garantir a transparencia e a responsabilidade no uso dos dólares dos contribuíntes.

2. Sistema de lanzamento espacial (SLS): un vehículo de lanzamento prescindible de gran peso desenvolvido pola NASA utilizado para misións de exploración no espazo profundo, incluíndo o programa Artemis.

3. Programa Artemis: iniciativa da NASA para devolver os astronautas á Lúa para 2024 e establecer unha exploración lunar sostible.