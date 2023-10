Misión Europa Clipper da NASA para explorar a enigmática Lúa de Xúpiter

By

A NASA emprendeu unha misión innovadora para explorar a lúa xeada de Xúpiter, Europa. A misión Europa Clipper ten como obxectivo avaliar a habitabilidade da Lúa navegando polo ambiente de radiación extrema que rodea a Xúpiter. Para protexer os sensibles instrumentos electrónicos a bordo da nave, os enxeñeiros da NASA desenvolveron unha solución innovadora.

En lugar de protexer individualmente cada compoñente, o que aumentaría o peso e o custo da nave espacial, a NASA construíu unha bóveda de aluminio de case un centímetro de espesor. Esta bóveda actúa como un escudo protector, reducindo os niveis de radiación ata límites aceptables para a electrónica. O peche exitoso da bóveda marca un fito significativo para o desenvolvemento da misión.

"O peche da bóveda significa que temos todos os compoñentes necesarios de forma segura. Agora estamos preparados para continuar", afirma Kendra Short, directora adxunta do sistema de voo de Europa Clipper no Jet Propulsion Laboratory (JPL) da NASA no sur de California.

Xúpiter, co seu campo magnético 20,000 veces máis forte que o terrestre, alberga un núcleo que xira rapidamente que xera poderosos cintos de radiación. Estes cintos, aínda máis fortes que o cinto de radiación de Van Allen da Terra, atrapan partículas de alta enerxía. A sonda Europa Clipper debe soportar o bombardeo constante destas partículas, que teñen o potencial de perturbar o equipo eléctrico a bordo.

En lugar de entrar nunha órbita de aparcadoiro ao redor de Europa, a nave espacial orbitará o propio Xúpiter. Ao afastarse do xigante gaseoso e dos seus cintos de radiación, a nave espacial pode achegarse con seguridade a Europa para realizar unha serie de sobrevoos ao longo da misión. Este enfoque estratéxico permítelles aos científicos estudar de preto a enigmática superficie da lúa e reunir datos vitais.

O lanzamento da misión Europa Clipper está previsto para novembro de 2024. Mentres a NASA está a ser pioneira en novos métodos para explorar os corpos celestes, esta extraordinaria misión promete descubrir os segredos de Europa e ofrecer máis información sobre o potencial de vida extraterrestre dentro do noso sistema solar.

FAQ

1. Por que a NASA creou unha bóveda para a misión Europa Clipper?

A NASA construíu unha bóveda para protexer os sensibles instrumentos electrónicos a bordo da sonda Europa Clipper do ambiente de radiación extrema que rodea a Xúpiter. A bóveda reduce os niveis de radiación ata límites aceptables, protexendo a electrónica.

2. Como afecta o campo magnético de Xúpiter á misión Europa Clipper?

O campo magnético de Xúpiter, que é 20,000 veces máis forte que o da Terra, xera poderosos cintos de radiación. A nave espacial debe soportar o bombardeo constante de partículas de alta enerxía atrapadas nestes cintos, que poden interferir cos equipos eléctricos.

3. Por que a sonda Europa Clipper orbita Xúpiter en lugar de entrar nunha órbita de aparcadoiro arredor de Europa?

En lugar de entrar nunha órbita de aparcadoiro ao redor de Europa, a nave orbita ao propio Xúpiter. Ao afastarse de Xúpiter e dos seus cintos de radiación, a nave espacial pode achegarse con seguridade a Europa para un estudo máis detallado durante unha serie de sobrevoos ao longo da misión.

4. Cando está previsto o lanzamento da misión Europa Clipper?

Actualmente, a misión Europa Clipper está programada para o lanzamento en novembro de 2024.