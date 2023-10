A NASA apraza a andaina espacial tras a fuga de refrixerante na Estación Espacial Internacional

Os responsables da NASA decidiron aprazar unha das viaxes espaciais programadas en resposta a unha fuga de líquido refrixerante recente no segmento ruso da Estación Espacial Internacional (ISS). Orixinalmente planificada para o xoves 19 de outubro, a camiñada espacial terá lugar nunha data posterior en 2023, xa que tanto a NASA como a axencia espacial federal de Rusia, Roscosmos, continúan investigando a causa da fuga.

O refrixerante usado na ISS é o amoníaco, que require procedementos de descontaminación adicionais se os astronautas con traxe espaciais están moi preto. A filtración no módulo científico Nauka de Rusia produciuse o 9 de outubro pero detívose o mesmo día. Esta é a terceira vez no último ano que os equipos da ISS rusa experimentan unha fuga de amoníaco.

Roscosmos planea a súa propia andaina espacial o 25 de outubro para examinar detidamente un radiador trasladado de 13 anos no módulo Rassvet, que parece ser a fonte da última fuga. Aínda que o líquido de refrixeración non é tóxico nin perigoso para a tripulación, os expertos traballan para evitar que pequenos rastros da substancia entren nos sistemas internos e causen a degradación do equipamento co paso do tempo.

A camiñada espacial aprazada da NASA ten como obxectivo realizar pequenas tarefas de mantemento. Os astronautas Loral O'Hara da NASA e Andreas Mogensen da Axencia Espacial Europea recollerán mostras do exterior da ISS para buscar microorganismos e substituír unha cámara de alta definición, entre outras tarefas. A data exacta deste traballo determinarase máis adiante.

Afortunadamente, aínda está previsto que a segunda andaina espacial programada pola NASA, unha camiñada exclusiva de mulleres o 30 de outubro, continúe segundo o programa. O astronauta da NASA Jasmin Moghbeli unirase a O'Hara para retirar unha caixa electrónica defectuosa e substituír un rodamento necesario para unha das matrices solares da estación.

Segundo Rusia, as dúas fugas anteriores de amoníaco na ISS foron causadas por ataques de micrometeoroides. En decembro de 2022, a primeira fuga foi tan grave que a tripulación dunha nave Soyuz tivo que ser reasignada a unha Soyuz de substitución. Foron necesarios varios envíos de naves espaciais para solucionar o problema, o que provocou que os astronautas permanecesen na ISS durante un ano en lugar dos seis meses previstos. En febreiro de 2023, unha nave espacial rusa Progress para carga tamén experimentou a súa propia fuga de amoníaco.

