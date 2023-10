O proxecto de seguridade de todo o sistema da NASA avanza na xestión de riscos e na garantía de seguridade na aviación

resumo:

O proxecto System-Wide Safety (SWS) da NASA completou recentemente un gran fito coa implementación exitosa do Desafío Técnico 1 (TC-1): Xestión de Riscos da Área Terminal a Tempo. Este evento mostrou as principais conclusións e demostracións tecnolóxicas do TC-1, e implicou ás partes interesadas e aos socios en debates sobre o potencial das ferramentas, técnicas e procesos desenvolvidos no proxecto. As capacidades do TC-1 teñen como obxectivo identificar de forma proactiva os riscos emerxentes e controlar as marxes de seguridade para previr accidentes e incidentes. Estas novas tecnoloxías utilizan algoritmos de avaliación de riscos, modelos preditivos e métodos avanzados de análise de datos para mellorar os actuais sistemas de xestión da seguridade e dar forma aos futuros sistemas operativos.

Un dos principais logros do TC-1 é o desenvolvemento e demostración de métodos para mellorar os procesos de xestión de riscos e garantía de seguridade mediante a identificación de riscos e factores causais antes de que se produzan accidentes ou incidentes. Establecéronse capacidades integradas de avaliación de riscos para supervisar e avaliar as operacións nas áreas terminais, utilizando análises de datos avanzadas e desenvolvemento de modelos preditivos. Ademais, TC-1 colaborou con socios para desenvolver ferramentas de análise de aprendizaxe automática que identifican e caracterizan os riscos operativos, supervisan e integran datos, avalían estratexias de mitigación de riscos e determinan factores causais e contribuíntes.

Os achados do TC-1 son fundamentais para o resto dos retos técnicos do SWS. O proxecto senta o escenario para o próximo Desafío Técnico 6 (TC-6), que ten como obxectivo aproveitar o progreso realizado no TC-1 e abordar os desafíos de seguridade aos que se enfronta a industria da aviación en transformación. O proxecto SWS estende o seu agradecemento aos xestores e coordinadores de subproxectos que fixeron posible a finalización exitosa do TC-1.

(Fonte: proxecto de seguridade en todo o sistema da NASA)