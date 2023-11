A nova misión da NASA PACE entra coa innovación en ciencia climática

A sonda espacial PACE (Plancton, Aerosol, Cloud, and Ocean Ecosystem) da NASA completou a súa viaxe desde o Goddard Space Flight Center da NASA en Maryland ata as instalacións de Astrotech Spacecraft Operations en Florida. Enxeñeiros e técnicos agardan ansiosos a chegada de PACE para preparar os equipos terrestres para a súa descarga e procesamento. A nave espacial someterase entón ao reabastecemento e a encapsulación final antes do seu lanzamento previsto a principios de 2024.

A próxima misión de PACE nun foguete SpaceX Falcon 9 centrarase en investigar a intrincada relación entre o océano e a atmosfera. Ao estudar o intercambio de dióxido de carbono entre estes dous compoñentes, a misión pretende mellorar a comprensión da NASA da bioloxía oceánica, os aerosois atmosféricos, a calidade do aire e o clima. Con máis de dúas décadas de observacións satelitais globais, PACE representa un avance significativo nos esforzos da NASA para explorar os ecosistemas terrestres.

Xestionado polo Goddard Space Flight Center da NASA, o proxecto PACE xoga un papel fundamental na ampliación da nosa comprensión da ciencia climática. A misión está aliñada co compromiso da NASA de recoller datos cruciais para abordar o cambio climático e o seu impacto no planeta. Ao examinar exhaustivamente as interaccións atmosféricas e oceánicas, PACE ten o potencial de afondar nos nosos coñecementos sobre a dinámica do dióxido de carbono e proporcionar información valiosa para o seguimento e a modelización do clima.

Preguntas máis frecuentes (FAQ):

P: Que significa PACE?

R: PACE significa Plancton, Aerosol, Cloud, and Ocean Ecosystem.

P: Cando está programado o lanzamento de PACE?

R: PACE ten o obxectivo de lanzarse a principios de 2024.

P: Cal é o papel da misión de PACE?

R: A misión ten como obxectivo comprender mellor o intercambio de dióxido de carbono entre o océano e a atmosfera, mellorar a bioloxía oceánica e as observacións de aerosois atmosféricos e investigar a calidade do aire e as medicións relacionadas co clima.

P: Onde se xestiona o proxecto PACE?

R: O proxecto PACE está xestionado polo Goddard Space Flight Center da NASA.

P: Que axencia se encarga de xestionar o servizo de lanzamento da misión PACE?

R: O servizo de lanzamento da misión PACE está xestionado polo Programa de Servizos de Lanzamento da NASA, con sede no Centro Espacial Kennedy.

Fonte: NASA, recuperado de https://phys.org/