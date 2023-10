Libélula da NASA: abrindo o camiño para a exploración de Titán

Unha misión innovadora está en marcha na NASA mentres os científicos se preparan para explorar Titán, a lúa máis grande de Saturno. Titán, coñecido pola súa atmosfera densa e baixa gravidade, foi durante moito tempo un obxectivo para a busca da NASA de mundos habitables e signos de vida extraterrestre. Para lograr esta atrevida fazaña, a NASA está a construír un módulo de aterraxe nuclear chamado Dragonfly, que será a primeira misión da axencia á superficie dun mundo oceánico.

Dragonfly, desenvolvido e operado polo Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) de Maryland, non é un aterrador común. Semellando un dron do tamaño dun coche, sobrevolará a atmosfera rica en nitróxeno de Titán utilizando catro pares de rotores apilados, deseñados para cortar o aire espeso da Lúa. Equipado con cámaras, sensores e instrumentos de mostraxe avanzados, Dragonfly pretende explorar áreas de Titán que se sospeita que conteñen materiais orgánicos, posiblemente en contacto cun océano subterráneo de auga baixo a superficie xeada.

Durante os últimos tres anos realizáronse extensas probas dos sistemas de voo de Dragonfly no Langley Research Center da NASA en Virginia. As probas simularon unha variedade de condicións e escenarios de voo para avaliar o rendemento aerodinámico do vehículo, as velocidades do rotor e a resistencia a diferentes velocidades do vento e ángulos de voo. A conclusión exitosa de máis de 700 carreiras totais e máis de 4,000 puntos de datos individuais aumentou a confianza dos investigadores nos modelos de simulación deseñados para replicar as condicións desafiantes de Titán.

Rick Heisler, xefe de probas do túnel de vento de Dragonfly na APL, explica que cada fase de proba permitiu ao equipo perfeccionar os seus modelos técnicos e mellorar as previsións de rendemento do rotor para a extraordinaria atmosfera de Titán. Os datos adquiridos foron fundamentais para validar a aerodinámica do módulo de aterraxe, o rendemento aeroestrutural e a vida por fatiga do rotor no duro ambiente crioxénico.

O lanzamento do Dragonfly está programado para 2027 e espérase que chegue a Titán en 2034, marcando un fito importante na exploración espacial. Como Ken Hibbard, o enxeñeiro de sistemas de misión de Dragonfly na APL, afirma: "Con Dragonfly, estamos a converter a ciencia ficción nun feito de exploración". A misión presenta unha oportunidade emocionante para desvelar os misterios de Titán, e cada paso dado achéganos ao envío deste revolucionario helicóptero polos ceos e a superficie da lúa máis grande de Saturno.

