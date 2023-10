Laboratorio de IDEAS de Biosignatures da NASA: Solicita agora unha experiencia de obradoiro única

By

O Programa de Astrobioloxía da NASA ofrece unha oportunidade emocionante para que os científicos das institucións estadounidenses participen no laboratorio de Biosignatures IDEAS. Este obradoiro innovador ten como obxectivo desenvolver propostas de subvención novas e innovadoras mediante a revisión por pares en tempo real.

O laboratorio de Biosignatures IDEAS consistirá nunha combinación de reunións previas virtuais, sesións presenciais e sesións virtuais. As sesións presenciais terán lugar do 6 ao 8 de febreiro de 2024, mentres que as virtuais celebraranse os días 16, 23 e 1 de marzo.

Ao participar neste obradoiro, os científicos terán a oportunidade de colaborar cos seus compañeiros, recibir comentarios valiosos e mellorar as súas propostas de subvención en tempo real. O obxectivo final é desenvolver un conxunto de propostas que serán obxecto de financiamento a través do programa Exobioloxía.

Para solicitar o laboratorio de Biosignatures IDEAS, os científicos interesados ​​poden visitar o sitio web oficial en [link to apply]. Aquí poden atopar máis información sobre o obradoiro e enviar a súa solicitude.

Esta experiencia única de taller é unha excelente oportunidade para que os científicos do campo da astrobioloxía leven as súas investigacións a novas alturas. Ao participar na revisión e colaboración entre pares en tempo real, os participantes poderán perfeccionar as súas ideas e desenvolver propostas de subvencións sólidas que teñan o potencial de facer contribucións significativas ao campo.

Non perdas esta oportunidade de formar parte do Laboratorio IDEAS de Biosignatures da NASA. Solicita agora e leva a túa investigación ao seguinte nivel!

Definicións:

– Biosinaturas: Indicadores da vida pasada ou presente que se poden detectar e estudar en diversos ambientes.

– IDEAS: Innovation in Development, Exploration, and Science – un programa que fomenta a colaboración e o desenvolvemento de ideas transformadoras na exploración espacial.

Fontes:

– Programa de astrobioloxía da NASA [sen URL proporcionada]

– Programa de exobioloxía [non se proporciona URL]