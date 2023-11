Novo artigo: A viaxe non planificada da bolsa de ferramentas dos astronautas da NASA

By

Nun xiro inusual dos acontecementos, unha bolsa de ferramentas pertencente a un astronauta da NASA asumiu un novo papel como satélite tras quedar desligada durante unha recente camiñada espacial. Este incidente inesperado captou a atención dos entusiastas do espazo e dos astrónomos, destacando os desafíos aos que se enfrontan os astronautas no ambiente único do espazo.

Durante un paseo de mantemento fóra da Estación Espacial Internacional (ISS), os astronautas da NASA Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara perderon o control da valiosa carteira branca chea de ferramentas. A bolsa de ferramentas está agora orbitando arredor da Terra a unhas 200 millas sobre a superficie, e os observadores do Reino Unido poden detectala con telescopios ou prismáticos.

Aínda que se suscitaron preocupacións sobre os lixos espaciais, os responsables da NASA aseguraron que a bolsa de ferramentas non supón unha ameaza inmediata para a ISS ou outros satélites en órbita. A axencia segue activamente a súa traxectoria e prevé que permanecerá en órbita durante varios meses.

Este incidente serve como recordatorio das complexidades e obstáculos inesperados que poden xurdir durante as misións espaciais, mesmo coas tarefas máis coidadosamente planificadas. Mentres a viaxe da bolsa de ferramentas continúa, os entusiastas do espazo e os astrónomos quedan cativados pola súa estadía orbital temporal.

Non é a primeira vez que os astronautas perden equipos no espazo. O astronauta da NASA Ed White perdeu unha luva de recambio durante a primeira camiñada espacial estadounidense en 1965. En 2008, a astronauta da NASA Heidemarie Stefanyshyn-Piper tamén deixou caer accidentalmente unha bolsa de ferramentas e, en 2017, dous astronautas da NASA perderon unha peza de blindaxe térmica mentres realizaban reparacións.

A NASA está a investigar o incidente e a implementar medidas de seguridade adicionais para evitar que se produzan tales eventos durante futuras camiñadas espaciais. Mentres tanto, a bolsa de ferramentas foi clasificada como lixo espacial e asignouse o identificador 58229/ 1998-067WC.

FAQ:

P: A bolsa de ferramentas é unha ameaza para a Estación Espacial Internacional ou outros satélites?

R: Non, segundo os funcionarios da NASA, a bolsa de ferramentas non supón ningunha ameaza inmediata para a ISS ou outros satélites en órbita.

P: Como poden os observadores seguir a órbita da bolsa de ferramentas?

R: A bolsa de ferramentas pódese observar con telescopios ou prismáticos, especialmente no Reino Unido.

P: É a primeira vez que os astronautas perden o equipo no espazo?

R: Non, houbo casos anteriores nos que os astronautas perderon equipos sen querer durante as viaxes espaciais.

P: Que medidas está a tomar a NASA para evitar incidentes similares?

R: A NASA está investigando o incidente e implementando medidas de seguridade melloradas para futuras camiñadas espaciais.

P: Canto tempo se espera que a bolsa de ferramentas permaneza en órbita?

R: A NASA prevé que a bolsa de ferramentas permanecerá en órbita durante varios meses antes de desintegrarse na atmosfera terrestre.