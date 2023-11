Novo descubrimento: bolsa de ferramentas perdida polos astronautas da NASA visible nos ceos do Reino Unido

Desenvolveuse un acontecemento notable na exploración espacial, que cativa a atención dos observadores do ceo no Reino Unido. Os astronautas da NASA Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara perderon accidentalmente unha bolsa de ferramentas mentres traballaban nunha misión de reparación de paneis solares a bordo da Estación Espacial Internacional (ISS). Agora, esta bolsa de ferramentas fóra de lugar é notablemente visible orbitando arredor da Terra, ofrecendo un espectáculo único para todos aqueles interesados ​​nos misterios do cosmos.

Os principais astrónomos do recoñecido Proxecto de Telescopio Virtual identificaron con éxito a bolsa de ferramentas, permitindo aos entusiastas equipados con prismáticos ou telescopios observala mentres se move polo ceo nocturno. A bolsa, cunha estrutura do tamaño dun maletín e designada como restos espaciais co número de identificación 58229/1998-067WC, foi vista nas proximidades da ISS.

Para presenciar esta visión extraordinaria, os residentes do sur de Gran Bretaña teñen a mellor oportunidade de ver a esquiva bolsa de ferramentas durante un período de tempo específico. Se as condicións meteorolóxicas o permiten, os observadores poderán vislumbralo entre as 6.24 e as 6.34 do martes. Non obstante, o período óptimo para presenciar este espectáculo celeste é o 24 de novembro, de 5.30 a 5.41 horas.

Aínda que a exploración espacial a miúdo céntrase nos avances tecnolóxicos e na investigación científica, esta notable ocorrencia lémbranos a natureza imprevisible e impresionante do universo. O descubrimento accidental da bolsa de ferramentas polo astronauta xaponés Satoshi Furukawa engade un elemento intrigante á historia. Nun xiro inesperado, Furukawa estaba realmente tentando capturar unha imaxe do Monte Fuji desde a ISS cando fotografou sen querer o elemento perdido.

FAQ:

P: Como podo ver a bolsa de ferramentas?

R: Se tes prismáticos ou telescopio, mira cara ao ceo durante as horas sinaladas e, se o tempo o permite, podes ver a bolsa de ferramentas.

P: É perigosa a bolsa de ferramentas?

R: A bolsa de ferramentas clasifícase como restos espaciais, pero o seu aspecto visual non supón ningún perigo inmediato.

P: Como perderon os astronautas a súa bolsa de ferramentas?

R: Mentres se realizaba o mantemento dun panel solar, a bolsa foi accidentalmente fóra de lugar e, posteriormente, lanzouse ao espazo.

P: Aínda podo observar a bolsa de ferramentas despois das datas especificadas?

R: Debido á natureza imprevisible da súa órbita e aos posibles cambios nas condicións atmosféricas, a visibilidade pode variar máis aló dos tempos indicados.