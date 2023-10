Gardiáns da Galaxia Vol. 3 Vende curto en ciencia pero captura corazóns

Gardiáns da Galaxia Vol. 3 cativou ao público coa súa aventura intergaláctica, pero unha análise recente do astronauta da NASA Chris Hadfield revela que a película toma algunhas liberdades con precisión científica. En concreto, Hadfield sinala un erro na escena na que Star-Lord está flotando no espazo sen un traxe espacial durante un longo período de tempo.

Hadfield explica que, en realidade, un humano deixado no espazo sen ningunha protección só tería pouco tempo para vivir. O osíxeno no torrente sanguíneo drenaría en 15 segundos, causando inconsciencia, e en 90 segundos, o corpo sufriría danos permanentes que levarían á morte. Aínda que a película representa efectos visuais dramáticos como inchazo facial e xeadas no rostro de Star-Lord, Hadfield argumenta que estes non se producirían ata un punto tan extremo.

Tamén sinala que o escenario sería máis plausible para un personaxe como Groot, xa que unha árbore sensible podería sobrevivir no espazo sen sufrir as mesmas consecuencias negativas que un humano.

Cabe mencionar que Guardians of the Galaxy Vol. 3 non é a primeira película da serie que representa personaxes en perigo no espazo. Na primeira película de Gardiáns da Galaxia, tanto Gamora como Star-Lord tiveron un perigoso incidente no espazo onde a súa carne conxelouse. Aínda que os cineastas incorporan certos aspectos realistas como o inchazo da cara de Star-Lord para mellorar o impacto emocional, Hadfield recoñece que a película pode non alcanzar o realismo científico total.

A pesar das inexactitudes científicas, Guardians of the Galaxy Vol. 3 segue sendo unha conclusión satisfactoria para a triloxía de Guardians, que cautiva ao público coa súa viaxe cósmica e intensidade emocional.

Fontes:

– Análise do astronauta da NASA Chris Hadfield

- Entrevista de Vanity Fair con Chris Hadfield