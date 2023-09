O astronauta Frank Rubio está disposto a regresar á Terra despois dunha misión espacial que bateu récords

O astronauta da NASA Frank Rubio, que posúe o récord estadounidense de tempo continuo máis longo no espazo, regresará á Terra o 27 de setembro, concluíndo unha misión que durou máis dun ano na Estación Espacial Internacional (ISS). Rubio, xunto con dous cosmonautas rusos, Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin, foron orixinalmente varados na órbita terrestre baixa debido a unha fuga de refrixerante no seu planeado regreso a casa, unha cápsula Soyuz atracada na estación espacial, en decembro de 2022.

Para resolver o problema, tanto a NASA como a axencia espacial rusa Roscosmos ampliaron a expedición da tripulación seis meses máis. Determinaron que a cápsula con fugas non era apta para levar á tripulación a casa, xa que presentaba o risco de sobrequecemento durante a reentrada na atmosfera terrestre. Como resultado, a tripulación volverá á Terra nunha cápsula Soyuz de substitución que foi enviada baleira.

Durante a súa prolongada misión espacial, Rubio mantívose en contacto regular coa súa familia e confiou no apoio da súa tripulación. Destacou a importancia de atopar un equilibrio entre traballo e relaxación para manter a súa saúde mental. A misión de Rubio, que sumou 371 días consecutivos no espazo, bateu o anterior récord estadounidense establecido polo astronauta Mark Vande Hei en 2021.

A pesar da guerra entre Rusia e Ucraína en curso e das tensións xeopolíticas, a NASA e Roscosmos continuaron os seus esforzos de colaboración na ISS. A tripulación tomou ben a noticia da súa misión ampliada e o director do programa da estación espacial da NASA, Joel Montalbano, mencionou en broma a posibilidade de voar con xeado como recompensa.

Rubio, médico, expresou que non aceptaría a misión se soubera que o mantería afastado da súa familia durante máis dun ano. Non obstante, aproveitou ao máximo o seu tempo no espazo realizando investigacións sobre combustión, participando en estudos de saúde humana e atendendo aos tomates espaciados como parte do seu experimento científico favorito.

Para presenciar a saída de Rubio da estación espacial, os espectadores poden sintonizar a NASA TV no sitio web da axencia o 27 de setembro. Está previsto que a nave saia do muelle da estación espacial ás 3:51 a.m. ET, coa cobertura do aterraxe a partir das 6 a.m. ET. .

Fontes: NASA, Mashable