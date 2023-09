O astronauta da NASA Frank Rubio regresa á Terra despois dun voo espacial que bateu récords

By

Nunha histórica odisea espacial, o astronauta da NASA Frank Rubio, xunto con dous cosmonautas rusos, regresou con éxito á Terra despois dunha estancia inesperadamente prolongada no espazo. A misión estendida de Rubio marcou un fito significativo xa que bateu o récord anterior do voo espacial máis longo dos Estados Unidos.

Orixinalmente programada para unha misión de 180 días a bordo da Estación Espacial Internacional (ISS), Rubio e os seus colegas cosmonautas atopáronse cunha serie de desafíos inesperados que prolongaron a súa estadía máis aló da duración prevista. Estes desafíos xurdiron cando a súa cápsula Soyuz inicial foi alcanzada por restos espaciais, o que provocou unha brecha no radiador e puxo en perigo o sistema de refrixeración da nave.

Os enxeñeiros tomaron a difícil decisión de enviar a cápsula danada de volta á Terra baleira para evitar un posible sobrequecemento dos compoñentes electrónicos. O equipo entón tivo que esperar a que se lanzase unha cápsula Soyuz de substitución antes de poder regresar con seguridade. Esta cápsula de substitución, que transportaba a Rubio, Prokopyev e Petelin, foi lanzada en febreiro.

A prolongada estadía de Rubio no espazo non só axudou á NASA a establecer un novo récord de resistencia espacial estadounidense, senón que tamén captou a atención internacional. A súa misión de 371 días é un logro notable na historia da exploración espacial estadounidense, superando o récord anterior de 355 días que tiña Mark Vande Hei. Porén, Rusia aínda mantén o récord mundial do voo espacial máis longo cunha misión de 437 días conseguida a mediados da década de 1990.

Ao seu regreso seguro á Terra, Rubio e os seus compañeiros astronautas recibiron aplausos e aprecios da comunidade espacial internacional. O danés Andreas Mogensen, o recentemente nomeado comandante da ISS, expresou sentimentos sinceros, recoñecendo a súa dedicación e a importancia de reunirse coas súas familias.

Fontes:

– Fonte do artigo: Reuters